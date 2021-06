Team-Cup-Auftakt: Brokstedt nützte den Heimvorteil

Die Mannschaft des MSC Brokstedt setzte sich beim Auftakt des Speedway-Team-Cups (STC) zuhause gegen die Konkurrenz vom MSC Cloppenburg, dem MSC Olching und der DMV Black Forest Eagles durch.

Bei perfekten Bedingungen sahen die 500 behördlich zugelassenen Zuschauer auf dem Holsteinring in Brokstedt ein spannendes Rennen mit zum Teil spektakulären Läufen. Nach zwei dritten Plätzen in den ersten beiden Durchgängen nutzten die Gastgeber in der Folge ihren Heimvorteil und bescherten sich nach sechs Laufsiegen bis zur Mitte des Rennens eine komfortable Führung, die bis zum Ende des Rennens Bestand haben sollte.

«Wir haben eine solide Mannschaftsleitung gezeigt», so Brokstedts Teammanager Thomas Thode, der bei der Zusammenstellung der Mannschaft ein glückliches Händchen bewies. Herausragende Akteure bei den Schleswig-Holsteinern waren Youngster Norick Blödorn, der allein 14 Zähler zum Erfolg beisteuerte, sowie Neuzugang und Mannschaftskapitän Tobias Busch (13 Punkte).



Der gebürtige Stralsunder zeigte sich nach dem Rennen zwar zufrieden mit der eigenen Leistung, hätte allerdings seine Ausbeute gern noch ausgebaut. Busch: «Ich wollte gerne ein 15-Punkte-Maximum einfahren, kam im letzten Lauf allerdings nur auf einen Zähler.»

Letztlich blieb dieser Umstand ein Luxusproblem, kam Brokstedt in der Endabrechnung doch auf 36 Punkte, gefolgt vom MSC Olching, der insgesamt 32 Punkte verbuchen konnte und die Teams aus Cloppenburg (28) und Berghaupten (24) hinter sich ließ.

Nach dem ersten Rennen der STC-Saison zeigten sich die Verantwortlichen in Brokstedt mit dem Renntag zufrieden. «Wir mussten aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen viele behördliche Vorgaben in kürzester Zeit umsetzen. Aufgrund des Einsatzes unserer Clubmitglieder konnten wir das», so Vorstand Michael Schubert. «Bei den weiterhin sinkenden Zahlen hoffen wir natürlich schnellstmöglich wieder auf Bedingungen, wie sie vor der Pandemie herrschten.»

Ergebnisse Speedway Team Cup in Brokstedt:



1. MSC Brokstedt, 36 Punkte: Norick Blödorn 14. Tobias Busch 13. Birger Jähn 2. Louis Ruhnke 7.



2. MSC Olching 32: Mirko Wolter 9. Michael Härtel 11. Julian Bielmeier 4. Patrick Hyjek 8.



3. MSC Cloppenburg 28: René Deddens 6. Lukas Fienhage 12. Jonny Wynant 8. Ben Iken 2.



4. MSC Berghaupten 24: Fabian Wachs 4. Daniel Spiller 0. Celina Liebmann 6. Mario Häusl 13. Tom Finger 1.