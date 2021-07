Team-Cup Stralsund: Ergebnis auf den Kopf gestellt

Im ersten Lauf des Speedway-Team-Cups in Brokstedt landeten die Black Forest Eagles aus Berghaupten noch auf dem letzten Platz, in Stralsund fuhren sie einen knappen Sieg ein.

Die Aktiven der Black Forest Eagles um Teamchef Sönke Petersen waren das stärkste Team beim zweiten Event des Speedway-Team-Cups in Stralsund. Erst im letzten Lauf fiel die Entscheidung, lange hatten die DMV White Tigers aus Diedenbergen den Kampf um den Sieg offengehalten. Am Ende waren es zwei Punkte, die den Unterschied machten. Während die Schwarzwälder als Team sehr ausgeglichen waren, hatten die Hessen mit Bastian Pedersen den Maximumfahrer der 250er-Klasse in ihren Reihen.

Noch ein weiterer Aktiver konnte in diesem Rennen ein Maximum erzielen: In beeindruckender Weise holte sich Norick Blödorn von den Brokstedt Wikingern einen Laufsieg nach dem anderen und dies auch, wenn er nicht gleich am Start vorne war. Für die Wikinger, die den Auftakt im heimischen Stadion gewinnen konnten, blieb trotzdem nur der dritte Platz in der Tageswertung. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Tobias Busch alle seine Läufe gewann, aber zweimal disqualifiziert wurde.

Das gastgebende Team aus Stralsund kämpfte gut mit und lag noch vor den Finalläufen vor der Konkurrenz aus Brokstedt. So herrschte auch im Kampf um die Plätze hinter dem Sieger Spannung bis zum Schluss.

Ergebnisse STC Stralsund, 10. Juli:



1. Black Forest Eagles Berghaupten, 36 Punkte: Jonas Knudsen 11, Daniel Spiller 7, Celina Liebmann 8, Mario Häusl 10.



2. DMV White Tigers Diedenbergen, 34 Punkte: Jesper Knudsen 8, Marlon Hegener 1, Julian Bielmeier 7, Bastian Pedersen 15, Lukas Wegner 3.



3. Brokstedt Wikinger, 27 Punkte: Tobias Busch 9, Norick Blödorn 15, Mattis Möller 1, Louis Ruhnke 2.



4. MC Nordstern Stralsund, 23 Punkte: Marius Hillebrand 6, Fynn Ole Schmietendorf 3, Dominik Möser 10, Patricia Erhart 3, Ben Ernst 1, Louis Tebbe 0.

Stand nach 2 Rennen:

1. Brokstedt 2 Rennen, 63 Laufpunkte, 4 Matchpunkte

2. Berghaupten 2 / 60 / 3

3. Diedenbergen 1 / 34 / 2

4. Olching 1 / 32 / 2

5. Cloppenburg 1 / 28 / 1

6. Stralsund 1 / 23 / 0

7. Güstrow 0 / 0 / 0