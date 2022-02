Speedway-Team-Cup 2022: 7 Mannschaften, 7 Matches

Die Speedway-Veranstalter-Gemeinschaft SVG hat die Termine und Auslosung für den Team-Cup bekanntgegeben. Jeder Verein richtet ein Heimrennen aus und tritt dreimal auswärts an.

Der einzige Ligabetrieb wird 2022 in Deutschland aller Voraussicht nach der von der Speedway-Veranstalter-Gemeinschaft organisierte Team-Cup sein. Sieben Clubs stellen eine Mannschaft im Wettbewerb, der vor Jahren zur Nachwuchsförderung eingeführt wurde.



In der Saison 2022 werden die gleichen sieben Teams teilnehmen, die im Vorjahr dabei waren. Das Interesse der Clubs an einem Ligabetrieb ist offensichtlich, der STC ist inzwischen fester Bestandteil der deutschen Bahnsportlandschaft.

Die Saison 2022 wird Mitte April beginnen, das letzte Rennen ist am 3. Oktober in Güstrow. Ob in Güstrow der Titel vergeben wird, oder ob dieser schon davor feststeht, wird sich zeigen. Denn drei der sieben Teams werden ihre Rennen bereits vor dem 3. Oktober absolviert haben. Im Gegensatz zur früheren Bundesliga gibt es im STC kein Finale. Im Laufe der Saison wird jedes Team ein Heimrennen ausrichten und tritt dreimal auswärts an, jedes Team trifft zweimal auf jeden Gegner.

Termine Speedway-Team-Cup 2022:



23.4. – Cloppenburg Fighters, Brokstedt Wikinger, MSC Olching, DMV Black Forest Eagles Berghaupten

1.5. – Brokstedt Wikinger, MC Nordstern Stralsund, DMV Black Forest Eagles Berghaupten, Güstrow Torros

9.7. – Stralsund, Olching, Güstrow, Cloppenburg

17.7. – DMV White Tigers Diedenbergen, Cloppenburg, Brokstedt, Stralsund

24.7. – Olching, Güstrow, Diedenbergen, Brokstedt

3.9. – Berghaupten, Diedenbergen, Stralsund, Olching

3.10. – Güstrow, Berghaupten, Cloppenburg, Diedenbergen



Das erstgenannte Team hat Heimrecht