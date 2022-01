Video-Clips: Max Dilger gewährt exklusive Einblicke

Die Macher des «German Speedway Masters» wollen in Sachen Vermarktung alle Möglichkeiten ausschöpfen. Zusammen mit Max Dilger wurden interessante Video-Clips gedreht, die immer mittwochs erstmals gezeigt werden.

Max Dilger steckt mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison und gehört zu den Sportlern, die ihre Fans und Follower in den sozialen Medien regelmäßig mit News versorgen. «Mit den Speedwaybikes bin ich schon recht weit. Nur für die Langbahnbikes fehlen noch ein paar Teile, aber da habe ich noch Zeit», so Dilger, der in den vergangenen Wochen des Öfteren die Kamera im Einsatz hatte, um seine Vorbereitungen festzuhalten.

Für die Macher des «German Speedway Masters», kurz GSM, wird Dilger diese Einblicke deutlich ausweiten. «Ich sage schon lange, dass mehr Veranstalter neue Wege beschreiten müssen», unterstrich der Badener im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Man muss nur mal nach Cloppenburg schauen, wie sich das mit einem modernen und pfiffigen Konzept entwickelt hat. Die Rennen dort sind gut besucht, Fans und Medien werden intensiv versorgt, und eine gute Nachwuchsabteilung haben die inzwischen auch. Solches Engagement bräuchte es viel mehr in Deutschland.»

Auch für das «German Speedway Masters» gibt es gute Ideen. Nach der geglückten Premiere in Dohren im vergangenen Oktober soll das Marketingkonzept weiter wachsen. «Die Art der Vermarktung und die Wege, die dort beschritten werden, haben mir gut gefallen», lobte Dilger. «Als ich gefragt wurde, ob ich für die Serie mit verschiedenen Videos einen Einblick in meinen Alltag gewähren will, war ich natürlich gerne dabei und habe schon einige Clips aufgezeichnet.»

Die Videos von Max, die noch geschnitten und aufbereitet werden, sind in den kommenden Tagen auf den Social-Media-Kanälen des German Speedway Masters zu sehen. Den ersten Clip findet ihr unter dem Artikel, die weiteren folgen immer mittwochs.