Speedway-U19-EM: Beide Deutsche mit sehr viel Pech

Mit Ben Ernst und Erik Bachhuber wollten in Ungarn zwei deutsche Fahrer den Sprung ins Finale der Speedway-U19-EM schaffen. Beide hatten den nötigen Speed dafür, wurden aber aus verschiedenen Gründen ausgebremst.

Im ungarischen Nagyhalasz wurde eines von drei Qualifikationsrennen zur U19-Speedway-Europameisterschaft ausgetragen und die ersten fünf Startplätze für das Finale am 7. August im lettischen Riga vergeben. Zwei der fünf Startplätze sicherten sich Letten, deshalb werden aus der skandinavischen Qualifikationsrunde im dänischen Holsted sechs Fahrer weiterkommen, da keiner des Gastgeberlandes gesetzt werden muss.

Ernests Matjusonoks qualifizierte sich nicht nur als einer von zwei Letten für das Finale, sondern sicherte sich nach einem Stechen auch den Tagessieg gegen den Polen Mateusz Cierniak, der wie Matjusonoks in fünf Läufen 14 Punkte geholt hatte. Die weiteren Finalplätze gingen an den Polen Karol Zupinski, den Tschechen Petr Chlupac und den Letten Francis Gusts.

Unter den Ausgeschiedenen befinden sich auch die beiden Deutschen Ben Ernst und Erik Bachhuber, die beide kein einfaches Rennen hatten. «Die U19-Europameisterschaft in Ungarn verlief leider nicht nach meinen Vorstellungen», so Ben Ernst. «Dies resultierte vorrangig daraus, dass meine Starts nicht optimal waren und das Glück auch technisch nicht auf meiner Seite war. Gleich im ersten Lauf riss mir in Führung liegend die Sitzbankhalterung und der letzte Lauf, in welchem ich ebenfalls vorne lag, wurde abgebrochen.» Für Ernst endete der Renntag mit fünf Punkten auf dem 12. Rang.

Bereits nach dem ersten Lauf war das Rennen für Erik Bachhuber beendet. Der Bayer wurde nach gutem Start vom Motorrad geholt und musste auf die Ersatzmaschine wechseln. Der Re-Run endete für Bachhuber, nachdem er eine Spurrille erwischte, erneut in der Bande: «Das war so nicht geplant, aber das ist Rennen fahren und gehört auch dazu. Das Lehrgeld bezahle ich mit Kopf- und Nackenschmerzen und Prellungen und kaputten Motorrädern. Ich bin trotzdem zufrieden, weil ich gesehen habe, dass ich am Start mithalten kann, obwohl dies mein erstes Rennen dieses Jahr war.»

Ergebnisse Speedway-U19-EM, Qualifikationsrunde 1 Nagyhalasz/H:

1. Ernests Matjusonoks (LV), 14+3 Punkte

2. Mateusz Cierniak (PL), 14+2

3. Karol Zupinski (PL), 12

4. Petr Chlupac (CZ), 11

5. Francis Gusts (LV), 11



Ausgeschieden:

6. Dan Gilkes (GB), 10

7. Anze Grmek (SLO), 9

8. Michal Curzytek (PL), 9

9. Mathias Tresarrieu (F), 7

10. Pavel Kuchar (CZ), 5

11. Miran Praznik (SLO), 5

12. Ben Ernst (D), 5

13. Kiril Leiman (RUS), 4

14. Marcus Lill (EST), 2

15. Richard Füzesi (H), 1

16. Erik Bachhuber (D), 0