Speedway-U21-DM-Finale in Olching: Fans sind erlaubt

Zum ersten Mal seit Oktober 2019 dürfen am kommenden Sonntag (18. Juli) wieder Fans im Olchinger Speedway-Stadion ein Rennen besuchen. Die besten Junioren fahren den Deutschen Meister aus.

Die Olchinger Funktionäre sind seit Wochen damit beschäftigt, die behördlichen Auflagen umzusetzen, die Rennpiste auf Vordermann zu bringen und so die Veranstaltung am 18. Juli zu ermöglichen.



Entgegen der bisherigen Planung wird es am Sonntag doch eine Tageskasse geben, allerdings nur mit einem beschränkten Kartenkontingent. Wer am Sonntag kurzentschlossen zum Rennen gehen will, hat trotzdem gute Chancen, Tickets zu bekommen. Gestartet wird um 14 Uhr.

Im letzten Jahr fiel die Deutsche U21-Meisterschaft wegen der Corona-Auflagen aus, umso spannender wird es, wer sich in Olching den Titel sichert. Meister Lukas Fienhage ist nicht mehr dabei, ebenso Vize Dominik Möser.



Am Start sind 24 Fahrer, unter ihnen zwei junge Damen: Sindy Weber, bekannt als erste Frau, die in einer polnischen Speedway-Liga antrat, und Ann-Kathrin Gerdes aus der Nähe von Wilhelmshaven.

Ausgetragen wird die Meisterschaft im alten GP-Schema mit 24 Aktiven und einem Doppel-K.-o.-System. Von den 16 Fahrern der Vorrunde kommen nur acht weiter, zu diesen kommen in der Hauptrunde weitere acht hinzu. Diese sind Maximilian Troidl, Mario Niedermaier, Celina Liebmann, Marius Hillebrand, Erik Bachhuber, Lukas Baumann, Ben Ernst und Norick Blödorn.

Aufgrund behördlicher Anordnung besteht im gesamten Stadion FFP2-Maskenpflicht für alle Zuschauer, außer am eigenen Platz. Im Stadion werden Getränke und Speisen zum Mitnehmen verkauft. Aktuelle Infos, und die genaue Vorgehensweise bezüglich der Tickets und der Veranstaltung, gibt es auf der Homepage des MSC Olching.