Cardiff-Abbruch: Cierniak gewinnt trotz Cowboystart

Auch im SGP2-Rennen forderte die Speedwaybahn in Cardiff den Fahrern alles ab. Nach den Vorläufen wurde abgebrochen, der Pole Mateusz Cierniak siegte trotz eines schmerzhaften Missgeschicks.

Das SGP2-Rennen in Cardiff war geprägt von zahlreichen Unterbrechungen. Nach zwei statt vier Rennläufen waren die Fahrzeuge des Bahndiensts auf der Piste und es wurde seitens der Rennleitung und des Race-Directors René Schäfer alles unternommen, um das Oval in einen einigermaßen guten Zustand zu versetzen und miese Verhältnisse wie am Samstag im Grand Prix zu vermeiden. In den ersten zwölf Läufen lief es unter den Umständen noch recht ordentlich, doch ab Lauf 13 nahmen die Rillen und auch die Stürze immer mehr zu und so wurden drei der noch verbleibenden acht Läufe mit nur zwei Fahrern beendet. Nach Abschluss der 20 Vorläufe war in Cardiff vorzeitig Schluss, zur Sicherheit der Fahrer wurde auf die zwei Halbfinals und das Finale verzichtet.

Mateusz Cierniak, der Sieger des ersten SGP2-Rennens in Prag und WM-Leader, war das Maß der Dinge, gewann seine ersten vier Läufe und war auf Kurs zu einem Maximum. Im fünften und letzten Durchgang hatte der Pole einen Cowboystart und landete hart auf dem Rücken. Da Cierniak vier Laufsiege auf dem Konto hatte, konnte er die aus dem Sturz resultierende Disqualifikation verschmerzen, denn der punktgleiche Däne Kevin Juhl Pedersen hatte zwar auch 12 Punkte, aber nur zwei Laufsiege auf dem Konto und wurde vor seinem Landsmann Benjamin Basso Zweiter.

Norick Blödorn, der kurzfristig ins Feld gekommen war, kam gleich im ersten Lauf ans Startband und holte sich dort hinter dem Tschechen Jan Kvech seine ersten zwei Punkte. Mit einem weiteren zweiten Platz und einem Sieg im dritten Durchgang hatte Blödorn eine glänzende Ausgangsposition. Nach einem dritten Platz kam Norick in der ersten Kurve im fünften Durchgang zu Sturz und wurde disqualifiziert. Der Norddeutsche schloss die Vorläufe auf dem achten Platz ab und wäre ohne Abbruch des Rennens in den Halbfinals gestanden.

Vor dem letzten und dritten SGP2-Rennen im polnischen Thorn (Torun) führt Cierniak mit komfortablen 12 Punkten Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger und hat somit die besten Chancen auf den Titel. Cierniaks Hauptverfolger nach dem ersten Rennen, Francis Gusts, konnte nach einem Trainingssturz nicht teilnehmen. Wenn der schnelle Pole es in Thorn in die Top-Acht schafft, ist ihm der Titel nicht mehr zu nehmen.

Ergebnisse SGP2-Finale 2 in Cardiff/GB:

1. Mateusz Cierniak (PL), 12 Laufpunkte/20 WM-Punkte

2. Kevin Juhl Pedersen (DK), 12/18

3. Benjamin Basso (DK), 11/16

4. Jan Kvech (CZ), 11/14

5. Tom Brennan (GB), 9/12

6. Wiktor Lampart (PL), 9/11

7. Leon Flint (GB), 9/10

8. Norick Blödorn (D), 8/9

9. Jakub Miskowiak (PL), 6/8

10. Gustav Grahn (S), 5/7

11. Jason Edwards (GB), 5/6

12. Drew Kemp (GB), 5/5

13. Petr Chlupac (CZ), 5/4

14. Jonas Knudsen (DK), 4/3

15. Casper Henriksson (S), 3/2

16. Mateusz Swidnicki (PL), 3/1

17. Daniel Klima (CZ), 0/0

18. Francis Gusts (LV), N

Stand nach 2 von 3 Rennen

1. Mateusz Cierniak (PL), 40 WM-Punkte

2. Jan Kvech (CZ), 28

3. Benjamin Basso (DK), 25

4. Kevin Juhl Pedersen (DK), 22

5. Petr Chlupac (CZ), 19

6. Wiktor Lampart (PL), 19

7. Francis Gusts (LV), 18

8. Jakub Miskowiak (PL), 18

9. Timi Salonen (FIN), 12

10. Tom Brennan (GB), 12

11. Gustav Grahn (S), 12

12. Leon Flint (GB), 11

13. Jonas Knudsen (DK), 11

14. Norick Blödorn (D), 9

15. Mateusz Swidnicki (PL), 8

16. Casper Henriksson (S), 8

17. Jason Edwards (GB), 6

18. Drew Kemp (GB), 5

19. Celina Liebmann (D), 3

20. Daniel Klima (CZ), 2

21. Wiktor Przyjemski (PL), 1