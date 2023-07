World Cup Breslau: Dänemarks Teamchef fährt selbst

Die endgültigen Line-Ups für die beiden Halbfinalrennen des SpeedwayWorld-Cup sind veröffentlicht. Sofern vorhanden setzen die Nationen auf Ihre GP-Fahrer. Bei den Dänen steigt Teamchef Nicki Pedersen selbst aufs Bike.

Am kommenden Dienstag geht es mit dem Semifinale 1 beim Speedway-World-Cup mit dem ersten von insgesamt vier Rennen des Wettbewerbs los. Das deutsche Team trifft auf die Briten, die Schweden und die Tschechen. Im Semifinale 2 treffen Finnland, Dänemark, Frankreich und Australien aufeinander.

Die Sieger erreichen das Finale auf direktem Wege. Die Teams auf dem zweiten und dritten Rang müssen ins Race-Off, wo am kommenden Freitag noch eine weitere Nation ins Finale einziehen wird, für das Gastgeber Polen gesetzt ist.

Deutschland setzt beim Halbfinale in Breslau auf Kai Huckenbeck als Kapitän. Ihm zur Seite stehen Kevin Wölbert, Norick Blödorn und Martin Smolinski, sowie Erik Riss als taktischer Ersatzfahrer. Das Ziel des deutschen Teams ist ein Platz in den Top-3, um sich eine weitere Rennteilnahme im Turnier und zudem auch den Platz beim Speedway der Nationen 2024 zu sichern.

Im zweiten Halbfinale kommt es zu einer Premiere, denn Nicki Pedersen, der in seinem ersten Jahr als Teammanager tätig ist, wird beim Rennen selbst an den Start gehen und gemeinsam mit Rasmus Jensen und den GP-Fahrern Leon Madsen, Mikkel Michelsen und Anders Thomsen die dänischen Farben vertreten.

Nach den beiden Halbfinalrennen haben die Teams, die nicht ausgeschieden sind, die Chance ihre Line-Ups aus den nominierten Kadern zu verändern und für das Race-Off oder das Finale einzelne Fahrer auszutauschen.

Line-Up Speedway-World-Cup, Breslau/PL:

Dienstag, 25. Juli 2023 - Semifinale 1:

Deutschland: Kai Huckenbeck (C), Kevin Wölbert, Norick Blödorn, Martin Smolinski, Erik Riss; Teammanager Sascha Dörner/ Mathias Bartz

Schweden: Fredrik Lindgren (C), Jacob Thorsell, Antonio Lindbäck, Oliver Berntzon, Kim Nilsson; Teammanager: Morgan Andersson

Großbritannien: Tai Woffinden (C), Daniel Bewley, Robert Lambert, Adam Ellis, Tom Brennan; Teammanager: Oliver Allen/ Simon Stead

Tschechien: Jan Kvech, Eduard Krcmar, Petr Chlupac, Daniel Klima, Vaclav Milik (C), Teammanager; Zdnek Schneiderwind



Mittwoch, 26. Juli 2023 - Semifinale 2:

Finnland: Timo Lahti (C), Jesse Mustonen, Antti Vuolas, Timi Salonen, Niklas Säyriö; Teammanager: Aki-Pekka Mustonen

Frankreich: David Bellego (C), Dimitri Bergé, Steven Goret, Mathieu Tresarrieu, Mathias Tresarrieu; Teammanager: Laurent Sambarey

Dänemark: Mikkel Michelsen (C), Nicki Pedersen, Anders Thomsen, Leon Madsen, Rasmus Jensen; Teammanager: Nicki Pedersen, Henrik Möller

Australien: Max Fricke, Jack Holder, Jason Doyle (C), Jaimon Lidsey, Chris Holder; Teammanager: Mark Lemon



Weitere Termine: Freitag, 28. Juli 2023 - Race-Off. Samstag, 29. Juli 2023 – Finale.