Landsberg-GP: Bartosz Zmarzlik wieder einmal grandios

Bartosz Zmarzlik ist auf dem besten Weg, zum vierten Mal in fünf Jahren Speedway-Weltmeister zu werden. Der Pole gewann seinen dritten Grand Prix der Saison und setzte sich in der Zwischenwertung deutlich ab.

Der erste Heat von Bartosz Zmarzlik lief mit dem dritten Platz nicht optimal, ab dann ließ der Weltmeister vier Siege folgen. Bei der Rückkehr nach Landsberg an der Warthe (Gorzow), wo Zmarzlik 2014 seinen ersten Grand Prix gewann und für deren Club er bis zum Vorjahr in der polnischen Liga fuhr, toppte er nach Abschluss der Vorläufe die Zwischenwertung und konnte für das Halbfinale als Erster seinen Startplatz wählen.

Zmarzlik setzte sich gemeinsam mit Jason Doyle durch, der abgesehen vom Grand Prix in Prag zum vierten Mal im Endlauf stand, und zog ins Finale ein. Einpacken musste nach dem ersten Semifinale Zmarzliks Verfolger Jack Holder, der zuletzt drei Podestplätze in Folge geholt hatte. Im zweiten Halbfinale gewann Fredrik Lindgren, der nach seinem schwachen Abschneiden in Teterow wieder besser unterwegs war, vor Leon Madsen, während die Briten Robert Lambert und Tai Woffinden ausschieden.

Beim ersten Start des Finales zog Zmarzlik vom inneren Startplatz in Front. Da jedoch bei der Einfahrt in die Startkurve Lindgren stürzte, wurde der Lauf mit allen vier Fahrern erneut gestartet. Diesmal führte Madsen, in der zweiten Runde ging Doyle nach einer Attacke von Lindgren zu Boden und der Schiedsrichter schloss daraufhin den Australier vom Wiederholungslauf aus.

Beim Start mit den drei verbliebenen Fahrern ging Lindgren als Erster in die Kurve, wurde aber von Madsen am Kurvenausgang außen überholt. In der zweiten Runde zog Zmarzlik, der zunächst nur Dritter war, außen am Schweden vorbei und machte dann Jagd auf den führenden Dänen. In der Zielkurve ging der Pole mit einer beherzten Attacke an Madsen vorbei und eroberte nach den Erfolgen in Gorican und Teterow den dritten GP-Sieg in diesem Jahr.

Zur Halbzeit des Grand Prix 2023 führt Zmarzlik mit 21 Punkten Vorsprung auf Jack Holder, der 69 Punkte auf dem Konto hat. Auf dem dritten Gesamtrang sind vor dem Grand Prix von Schweden am 15. Juli Jason Doyle und Fredrik Lindgren mit 68 Zählern.

Ergebnisse Speedway-GP Landsberg/PL:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 20 WM-Punkte/13 Vorlaufpunkte

2. Leon Madsen (DK), 18/11

3. Fredrik Lindgren (S), 16/10

4. Jason Doyle (AUS), 14/10

5. Robert Lambert (GB), 12/11

6. Jack Holder (AUS), 11/9

7. Maciej Janowski (PL), 10/10

8. Tai Woffinden (GB), 9/8

9. Daniel Bewley (GB), 8/7

10. Max Fricke (AUS), 7/6

11. Anders Thomsen (DK), 6/6

12. Patryk Dudek (PL), 5/6

13. Mikkel Michelsen (DK), 4/5

14. Martin Vaculik (SK), 3/4

15. Kim Nilsson (S), 2/3

16. Szymon Wozniak (PL), 1/1



Semifinale 1: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Jason Doyle, 3. Jack Holder, 4. Maciej Janowski



Semifinale 2: 1. Fredrik Lindgren, 2. Leon Madsen, 3. Robert Lambert, 4. Tai Woffinden



Finale: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Leon Madsen, 3. Fredrik Lindgren, 4. Jason Doyle

Stand nach 5 von 10 Grands Prix:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 90 Punkte

2. Jack Holder (AUS), 69

3. Fredrik Lindgren (S), 68

4. Jason Doyle (AUS), 68

5. Leon Madsen (DK), 60

6. Robert Lambert (GB) 54

7. Martin Vaculik (SK), 51

8. Daniel Bewley (GB), 49

9. Tai Woffinden (GB), 41

10. Max Fricke (AUS), 34

11. Maciej Janowski (PL), 34

12. Anders Thomsen (DK), 29

13. Mikkel Michelsen (DK), 28

14. Patryk Dudek (PL), 28

15. Kim Nilsson (S), 22

16. Bartlomiej Kowalski (PL), 4

17. Matej Zagar (SLO), 1

18. Vaclav Milik (CZ), 1

19. Kai Huckenbeck (D), 1

20. Szymon Wozniak (PL), 1