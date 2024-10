Speedway-U19-EM: Gibt es die WM-Revanche in Herxheim?

In Thorn (Torun) entschied sich am vergangenen Freitag die Speedway-U21-WM und der Pole Wiktor Przyjemski eroberte den Titel vor dem Ukrainer Nazar Parnitskyi. In Herxheim kommt es zum neuerlichen Aufeinandertreffen.

Im Juni 2014 startete bei einem europäischen U21-Rennen ein gewisser Bartosz Zmarzlik in Herxheim und lieferte für Polen ein lupenreines Maximum ab. Inzwischen, zehn Jahre später, hat er sich zu einem der besten Speedwayfahrer aller Zeiten entwickelt und ist fünfmaliger Weltmeister.

Ein weiteres Ausnahmetalent ist Wiktor Przyjemski, der im Mai dieses Jahres 19 Jahre alt wurde. In seinem jungen Alter hat der Pole bereits einmal die U19-EM gewonnen und mit der polnischen Nationalmannschaft dreimal die U21-Team-WM, die U23-Team-EM und in diesem Jahr auch die Team-Europameisterschaft der Senioren. Erst kürzlich landete der Pole mit dem Sieg beim SGP2, der U21-Weltmeisterschaft in drei Rennen, den größten Erfolg seiner Laufbahn und so kann dem Riesentalent eine verheißungsvolle Karriere vorausgesagt werden.

Zu den Herausforderern des Polen gehören aktuell vor allen der Ukrainer Nazar Parnitskyi, der mit 17 Jahren als Vizeweltmeister auf U21-Niveau für Aufsehen sorgt und das SGP2-Rennen in Riga gewann. Als Vierter der U21-WM und ehemaliger 250-ccm-Weltmeister reist der Däne Mikkel Andersen an, der mit erst 16 Jahren eine neue Generation dänischer Talente anführt und als Sohn des ehemaligen Speedwayfahrers Brian Andersen mit dem Rennsport aufwuchs, ebenso wie Bastian Pedersen (18), dessen Onkel Nicki dreifacher Weltmeister ist. Gespannt darf man zudem auf das tschechische Megatalent Adam Bednar sein, der mit 16 Jahren das erste Jahr in der 500-ccm-Klasse fährt und schon früh in der Saison das Rennen in Herxheim als eines seiner Saisonziele formulierte.

Aus deutscher Sicht startet Ben Iken, den wir bereits am Montag in einem Bericht vorstellten, der Norddeutsche wird die Sympathien der Fans auf seiner Seite haben. Der Renntag in Herxheim wird am 3. Oktober um 11 Uhr mit dem Training eröffnet, das Rennen beginnt um 14 Uhr.

Line-up Speedway-U19-EM-Finale Herxheim/D:

1 Bastian Pedersen (DK)

2 Kacper Halkiewicz (PL)

3 Mikkel Andersen (DK)

4 Adam Bednar (CZ)

5 Villads Nagel (DK)

6 Luke Harrison (GB)

7 Luke Killeen (GB)

8 William Drejer (DK)

9 Bartosz Banbor (PL)

10 Ben Iken (D)

11 Sammy van Dyck (S)

12 Matous Kamenik (CZ)

13 Oskar Paluch (PL)

14 Nazar Parnitskyi (UA)

15 Pawel Trzesniewski (PL)

16 Wiktor Przyjemski (PL)

Res. 17 Ashton Boughen (GB)

Res. 18 Jan Jenicek (CZ)