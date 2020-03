Weltmeister Manuel Gonzalez in Madrid eingesperrt Von Kay Hettich

Supersport-WM © ParkinGO/FAcebook Manuel Gonzalez kommt nur für Besorgungen aus der Wohnung

In Spanien steigen die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus rasant an. Supersport-300-Weltmeister Manuel Gonzalez lebt im Epizentrum in Madrid und verlässt kaum noch seine Wohnung.