Ohne Traktionskontrolle: Jules Cluzel ist zu leicht!

Mit 20 Siegen und 47 Podestplätzen gehört Jules Cluzel zu den erfolgreichsten Fahrern der Supersport-WM. Dem Franzosen aus dem Team GMT94 Yamaha fehlt nur noch ein WM-Titel.

Sechsmal schloss Jules Cluzel die Supersport-WM seit 2012 in den Top-3 ab, doch der Weltmeistertitel blieb ihm stets verwehrt.



Den Saisonauftakt in Australien beendete der 31-Jährige hinter Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros Yamaha) und Raffaele De Rosa (MV Agusta) auf Rang 3, entsprechend optimistisch ist Cluzel für die Saison.

Am ersten August-Wochenende geht es nach der 5-monatigen Coronapause in Jerez weiter, Cluzel und sein GMT94-Teamkollege Corentin Perolari bereiten sich intensiv darauf vor. Drei Tage lang testen und trainieren sie auf dem Carole Circuit, nordöstlich von Paris.



«Ich saß seit Australien auf keinem Motorrad mehr», erzählte Cluzel worldsbk.com. «Carole ist eine sehr fordernde Strecke, klein und schmal – für meine Rückkehr war das nicht die einfachste Wahl.»

Nach zwei Tagen hatte der WM-Dritte sein Gefühl auf der Yamaha R6 mehr oder weniger zurück, am Mittwoch fuhr er in 59,266 sec Rundenrekord. «Das war nicht mein Ziel», räumte Cluzel ein. «Um so eine Zeit zu fahren, musst du Risiken eingehen.»



Am heutigen Donnerstag testet das Team den dritten und letzten Tag. Auch abseits der Rennstrecke arbeitet Cluzel sehr fokussiert: «Seit drei Monaten bereite ich mich körperlich sehr intensiv vor. Mein Ziel ist, zwei oder drei Kilogramm zuzunehmen. Leicht zu sein, ist manchmal ein Nachteil. Seit wir keine Traktionskontrolle mehr haben, fehlt es mir manchmal an Grip. Ich optimiere wirklich alles.»

Provisorischer Supersport-Kalender 2020, Stand 18. Juni:

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien

6.–8.11. Misano/Italien

Supersport-WM 2020, Stand nach Phillip Island