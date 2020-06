Offiziell: Supersport-Klassen bekommen zweites Rennen

Seit dem 10. Juni wissen regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com von den Dorna-Plänen, 2020 mehr Supersport-Rennen auszutragen. Soeben wurde das vom SBK-Promoter bestätigt.

Der Kalender für die restliche SBK-WM 2020 sieht elf Events vor, hinter denen in Donington Park, Assen, Katar und Argentinien stehen aber Fragezeichen. Vorerst sind die Rennen ohne Zuschauer und mit nur einer geringen Anzahl Medienmitarbeitern geplant.



Während es in der Superbike-WM schon immer zwei Rennen pro Event gab und es seit 2019 mit dem Sprintrennen sogar drei sind, wurde in den beiden Supersport-Weltmeisterschaften an einem Rennen festgehalten.

Weil es in der Saison 2020 Stand heute weniger als die ursprünglichen 13 Events geben wird, plädierten die Fahrer und Teams der zwei Supersport-Klassen seit Wochen dafür, ebenfalls Doppel-Rennen zu erhalten.



«Ich arbeite daran, dass es zwei Rennen in der 600er- und 300er-Klasse gibt», bestätigte SBK Managing Director Gregorio Lavilla gegenüber SPEEDWEEK.com am 10. Juni.

Soeben machte der Spanier diese Änderungen offiziell.



Am Samstag werden wir die beiden zusätzlichen Rennen jeweils nach dem ersten Lauf der Superbikes (Start 14 Uhr) sehen. Um 15.15 Uhr startet die Supersport-WM, um 16.30 Uhr die SSP300.



Der Rennsonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Sprintrennen der Superbikes, um 12.30 folgt Lauf 2 der Supersport-WM. Um 14 Uhr gibt es dann das zweite Superbike-Hauptrennen und um 15.15 Uhr bilden die 300er-Fahrer den Abschluss.

Kalender Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien



Ohne Termin: Donington Patk/GB, Assen/NL, Doha/Q*



Gestrichen: Imola, Oschersleben



*Ohne Supersport-300-WM