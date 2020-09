Philipp Öttl (Kawasaki): «Das hat Vertrauen gekostet»

Platz 6 in der Superpole und Fünfter im ersten Rennen der Supersport-WM 2020 in Aragón/2 sind ordentliche Ergebnisse. Warum Kawasaki-Pilot Philipp Öttl mit seiner Leistung am Samstag nicht zufrieden war.

Der erste Supersport-Lauf in Aragón/2 war wieder eine klare Angelegenheit von Andrea Locatelli (Yamaha), der mit sechs bzw. zehn Sekunden Vorsprung auf Raffaele De Rosa (MV Agusta) und Jules Cluzel (Yamaha) seinen achten Sieg in Folge einfuhr.

Nur eine Sekunde hinter seinem Puccetti-Teamkollegen Lucas Mahias kreuzte Philipp Öttl als Fünfter die Ziellinie. Auf den Rennsieger verloren die beiden Kawasaki-Piloten gut 15 sec – vor einer Woche, als Öttl im ersten Lauf Dritter wurde, betrug der Rückstand weniger als die Hälfte.



«Wir haben das ganze Wochenende schon Probleme, wahrscheinlich, weil es wärmer ist», sagte der 24-Jährige aus Ainring, als er sich mit SPEEDWEEK:com zum Gespräch trifft. «Mein Eindruck ist, dass je kühler es ist, umso besser läufts für uns. Über die Renndistanz ist der Grip am Hinterreifen das Problem. Vielleicht finden wir uns für Sonntag noch etwas.»

Öttl behauptete in der ersten Rennrunde seinen sechsten Startplatz und machte eine Position gut, als Isaac Vinales (Yamaha) in Runde 3 stürzte. Der Bayer war in der Superpole bei hoher Geschwindigkeit von der Piste gepurzelt.



«Im FP3 haben wir eigentlich einen schönen Schritt nach vorne gemacht, in der Superpole habe ich mein Bike dann aber in Kurve 10 weggeschmissen. Ich war auf einer schnellen Runde und der Sturz bei 160 km/h hat ganz schön Vertrauen gekostet», gab Öttl zu. «Ich dachte lange, dass ich den Sturz vermeiden kann, dann lag ich aber doch auf der Nase – das war so ein langgezogener Vertrauens-Killer.»

«So gesehen war ich eigentlich ich ganz froh über den fünften Platz, denn so ein Sturz zerrt wirklich am Vertrauen, auch wenn ich einiges davon im Rennen wieder gewonnen habe, als ich zu Mahias aufholen konnte. Vorbei kam ich nicht, dafür war er zu schnell und ich nicht in Schlagdistanz.»

Den vierten WM-Rang musste Öttl an De Rosa abtreten.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon/2, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 28:47,585 min 2. Raffaele De_Rosa MV Agusta + 6,012 sec 3. Jules Cluzel Yamaha + 10,079 4. Lucas Mahias Kawasaki + 14,516 5. Philipp Öttl Kawasaki + 15,525 6. Manuel Gonzalez Kawasaki + 20,045 7. Peter Sebestyen Yamaha + 20,140 8. Danny Webb Yamaha + 23,246 9. Corentin Perolari Yamaha + 25,463 10. Federico Fuligni MV Agusta + 29,348 11. Alejandro Ruiz Yamaha + 29,592 12. Galang Hendra_Pratama Yamaha + 31,458 13. Kevin Manfredi Yamaha + 36,736 14. Axel Bassani Yamaha + 36,882 15. Andy Verdoia Yamaha + 36,996 16. Loris Cresson Yamaha + 37,100 17. Maria Herrera Yamaha + 37,339 18. Luigi Montella Yamaha > 1 min 19. Hannes Soomer Yamaha > 1 min Out Lachlan Epis Yamaha Out Hikari Okubo Honda Out Patrick Hobelsberger Honda Out Isaac Vinales Yamaha Out Can Öncü Kawasaki Out Steven Odendaal Yamaha