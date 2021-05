WM-Leader Steven Odendaal hörte auf sein Yamaha-Team 24.05.2021 - 14:21 Von Kay Hettich

Supersport-WM © Gold & Goose Steven Odendaal hörte auf sein Team und siegte

Er agiert nicht so souverän wie sein Vorgänger, dennoch trat Evan Bros-Yamaha-Pilot Steven Odendaal beim Auftakt der Supersport-WM in Aragón mit zwei Siegen nahtlos in die Fußstapfen von Weltmeister Andrea Locatelli.