Sturz in Führung: Philipp Öttl kann es nicht fassen

Im zweiten Rennen der Supersport-WM in Aragon kam Philipp Öttl (Kawasaki Puccetti) nur zwei Kurven weit, dann fand er sich im Kiesbett wieder. «Mir hätte alles in die Karten gespielt», ärgerte er sich.

Ein bis dahin hervorragendes Wochenende entwickelte sich für Philipp Öttl tragisch. Nach Startplatz 3 und dem dritten Rang im ersten Rennen, hatte der Bayer im zweiten Lauf einen ausgezeichneten Start und ging in Führung. Doch bereits in der zweiten Kurve rutsche ihm das Vorderrad seiner Kawasaki ZX-6R weg und Öttl fand sich im Kiesbett wieder.

Als sich SPEEDWEEK.com mit Philipp in der Puccetti-Box traf, zog er sich gerade um – und war erstaunlich gefasst. «Ich hatte die richtigen Reifen drin, Intermediates vorne und hinten», erzählte der letztjährige WM-Dritte. «Das hätte gepasst, ich habe mich im Warm-up in der Früh im Regen auch gleich gut gefühlt. Mir hat auch alles in die Karten gespielt: Cluzel musste von hinten starten und Tuuli war nicht dabei. Und was mache ich? Ich mache es spannend und schmeiß das Motorrad weg. Das ist… Ich habe wirklich und extra aufgepasst, weil ich genau wusste, dass ich den Reifen gut anfahren muss. Kurve 2 ist in Aragon immer kritisch, weil das die erste Rechtskurve nach zwei langen Geraden und einigen Linkskurven ist. Und dann stand ich ja auch noch am Start. Aber es war so glatt, ich habe ein Prozent zu viel Gas gegeben. Dabei habe ich so weich Gas gegeben, aber da kam schon das Hinterrad. Ich dachte mir, das kann es doch nicht sein. Wäre ich noch langsamer gefahren, wäre mir vielleicht einer hinten reingefahren.»

«Starten kann ich anscheinend, das war ein guter Start», ergänzte der Kawasaki-Pilot. «Ich wollte mir die Sache mal anschauen, aber soweit kam ich gar nicht. Die Kawasaki rennt gut, wir sind schnell und gut unterwegs. Das ist nicht das Problem. Ich wäre sogar mit Platz 6 zufrieden gewesen, das sind die Punkte, die man mitnehmen muss. Aber nein. Den Nuller für diese Saison habe ich erledigt.»

Der Südafrikaner Steven Odendaal aus dem Team Bardahl Evan Bros Yamaha gewann in Aragonien beiden Rennen und führt die Weltmeisterschaft mit 50 Punkten vor dem Schweizer Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha, 31 Punkte) an. Öttl ist mit 16 Punkten Gesamtsechster.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Steven Odendaal Yamaha 31:32,392 min 2. Raffaele De Rosa Kawasaki + 0,100 sec 3. Jules Cluzel Yamaha + 0,334 4. Hannes Soomer Yamaha + 0,389 5. Dominique Aegerter Yamaha + 17,785 6. Christoffer Bergman Yamaha + 19,976 7. Marc Alcoba Yamaha + 31,984 8. Vertti Takala Yamaha + 35,144 9. Randy Krummenacher Yamaha + 36,403 10. Galang Hendra Yamaha + 37,524 11. Manuel Gonzalez Yamaha + 37,821 12. Kevin Manfredi Yamaha + 50,606 13. Maria Herrera Yamaha + 56,884 14. Can Oncu Kawasaki > 1 min 15. Pawel Szkopek Yamaha > 1 min 16. Stephane Frossard Yamaha > 1 min 17. Federico Fuligni Yamaha > 1 min 18. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min 19. Federico Caricasulo Yamaha > 1 min 20. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min 21. Michel Fabrizio Kawasaki > 1 min Out Luigi Montella Yamaha Out Davide Pizzoli Yamaha Out Luca Bernardi Yamaha

Out Philipp Öttl Kawasaki