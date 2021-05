Randy Krummenacher: «Damit war das Desaster komplett»

Nach 15 Monaten Rennpause gestaltet sich die Rückkehr von Ex-Champion Randy Krummenacher in die Supersport-WM schwieriger als erhofft. «Ich war nicht der Chef auf dem Motorrad», sagte er nach dem ersten Aragon-Rennen.

Das erste freie Training der Supersport-WM in Aragon musste Randy Krummenacher als Zuschauer verfolgen, weil seine EAB-Yamaha wegen rutschender Kupplung nicht korrekt lief. Weil es das dritte freie Training am Samstagmorgen nicht mehr gibt, ging es für den 6-fachen Rennsieger direkt in die Superpole. Randy und sein Team hatten also lediglich 45 Minuten Training, um sich auf die Qualifikation für das erste Saisonrennen vorzubereiten.

In der Superpole folgte der nächste Tiefschlag: Krummenacher stürzte bereits in seiner vierten Runde und qualifizierte sich lediglich für Startplatz 15.



«Die Verhältnisse waren ganz anders als am Freitag, das Gefühl mit dem Reifen war anders und die Zeiten waren um so viel schneller – das Motorrad rutschte mir einfach weg», erzählte Krummi in der EAB-Box beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Es war nicht so, dass ich etwas mit der Brechstange probiert habe, aber ich stürzte in der zweiten Kurve. Damit war das Desaster für dieses Wochenende ziemlich komplett, es lief alles andere als optimal.»

«Im Rennen war ich verloren», gab der Weltmeister von 2019 zu. «Wir haben das Bestmögliche versucht, aber den Faden verloren. Wir müssen alles analysieren und das Motorrad für das zweite Rennen komplett umkrempeln. So geht es nicht, ich war nicht der Chef auf dem Motorrad und konnte nicht pushen. Wenn sich etwas gravierend ändert, haben wir die Lösung nicht einfach bereit, das müssen wir uns erst erarbeiten. Auch wenn ich viel Erfahrung habe, ich bin nicht der Elektroniker oder Cheftechniker. Wir müssen das zusammen erarbeiten. Gravierend hat sich dieses Wochenende viel geändert. Freitag FP1 nicht gefahren, am Samstag viel kälter und die Strecke viel schneller.»



Krummi beendete das Rennen als Elfter, 16,279 sec hinter Sieger Steven Odendaal aus dem Team Bardahl Evan Bros Yamaha.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Differenz 1. Steven Odendaal Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,099 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 2,635 4. Luca Bernardi Yamaha + 3,956 5. Manuel Gonzalez Yamaha + 4,738 6. Federico Caricasulo Yamaha + 4,817 7. Hannes Soomer Yamaha + 6,121 8. Christoffer Bergman Yamaha + 7,212 9. Raffaele De_Rosa Kawasaki + 8,352 10. Can Oncu Kawasaki + 16,135 11. Randy Krummenacher Yamaha + 16,279 12. Maria Herrera Yamaha + 22,257 13. Kevin Manfredi Yamaha + 22,296 14. Michel Fabrizio Kawasaki + 34,274 15. Galang Hendra Yamaha + 37,978 16. Stephane Frossard Yamaha + 39,308 17. Pawel Szkopek Yamaha + 59,882 18. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min 19. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min Out Federico Fuligni Yamaha > 1 min Out Jules Cluzel Yamaha > 1 min Out Niki Tuuli MV Agusta > 1 min Out Marc Alcoba Yamaha > 1 min Out Thomas Gradinger Yamaha > 1 min Out Davide Pizzoli Yamaha > 1 min Out Luigi Montella Yamaha > 1 min Out Vertti Takala Yamaha > 1 min