Can Öncü (Kawasaki): War Magny-Cours sein Durchbruch?

Bis zum zweiten Lauf der Supersport-WM 2021 in Magny-Cours sorgte Philipp Öttl für das beste Ergebnis von Kawasaki. Nun musste sich der Bayer aber hinter Can Öncü einreihen, dessen Formkurve steil nach oben zeigt.

Philipp Öttl ist in der Gesamtwertung der mit Abstand beste Kawasaki-Pilot. Der 25-Jährige hat als WM-Dritter 178 Punkte und damit fast doppelt so viele Zähler eingefahren wie sein Teamkollege und zweitbester Kawasaki-Pilot Can Öncü (90).



Abgesehen vom zweiten Rennen in Aragón, als Öttl in aussichtsreicher Position liegend stürzte, war der Bayer in allen Rennen bester Kawasaki-Fahrer.

Im zweiten Rennen in Magny-Cours war er es erstmals nicht – Öncü pilotierte die ZX-6R als Dritter zum ersten Mal auf das Podest, Öttl wurde Vierter.



«Schon vor dem Rennen habe ich gesagt, dass ich es mit der Kawasaki auf das Podium schaffen kann», beteuerte der 18-Jährige. «Das Motorrad ist gut genug für die Top-3, dafür muss man aber eine gute Rennabstimmung finden. Dank eines hervorragenden Set-ups ist dieses Podium heute angekommen und wir hoffen, von nun an näher am ersten zu sein. Dies ist sicherlich unser erstes Podium, aber es wird sicherlich nicht das letzte sein, und wir hoffen, in Barcelona noch bessere zu haben.»



Das erste Podium ist die Konsequenz der zuletzt immer auffälligeren Performance des Türken. Bisher brachte der Kawasaki-Pilot in den Rennen aber die Reifen aber nicht über die Distanz oder er machte sich durch überstürzte Aktionen selbst das Leben schwer.

Wie alle Türken auf WM-Niveau ist auch Can Öncü unter den Fittichen von Supersport-Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu. Der mittlerweile 37-Jährige hat großen Anteil am Erfolg des Teenagers.



«Ich möchte allen danken, insbesondere Kenan Sofuoglu. Als ich als Pilot am Boden zerstört war, hat er mir geholfen und mich aufgebaut», sagte Öncü. «Außerdem möchte ich mich bei allen türkischen Jungs und allen bei Kawasaki Puccetti Racing bedanken.»

Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Manuel Gonzalez Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,155 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,438 4. Philipp Öttl Kawasaki + 1,633 5. Niki Tuuli MV Agusta + 1,964 6. Steven Odendaal Yamaha + 2,900 7. Federico Caricasulo Yamaha + 3,243 8. Andy Verdoia Yamaha + 6,303 9. Raffaele De Rosa Kawasaki + 6,626 10. Peter Sebestyen Yamaha + 6,893 11. Kevin Manfredi Yamaha + 8,458 12. Stephane Frossard Yamaha + 10,976 13. Christoffer Bergman Yamaha + 12,899 14. Randy Krummenacher Yamaha + 13,021 15. Federico Fuligni Yamaha + 14,119 16. Marcel Brenner Yamaha + 15,252 17. Hannes Soomer Yamaha + 17,200 18. David Sanchis Yamaha + 17,801 19. Maria Herrera Yamaha + 20,769 20. Galang Hendra Yamaha + 28,167 21. Luigi Montella Yamaha + 28,421 22. Daniel Valle Yamaha + 28,962 23. Leonardo Taccini Kawasaki + 39,827 24. Unai Orradre Yamaha + 46,769 25. Eduardo Montero Yamaha + 49,721 Out Vertti Takala Yamaha > 1 min Out Luca Bernardi Yamaha > 1 min Out Jules Cluzel Yamaha > 1 min