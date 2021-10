San Juan: SSP-Debüt von Jeffrey Buis im Fabrizio-Team

Der vorzeitige Rücktritt von Michele Fabrizio macht im Team GAP Motozoo Racing Platz für junge Talente. Mindestens in Argentinien wird 300er-Weltmeister Jeffrey Buis sein Debüt in der 600er Supersport-WM geben.

Sportlich kann GAP Motozoo Racing den Rücktritt von Michel Fabrizio verkraften. So spontan sich der 37-Jährige im Winter 2021 zum Comeback entschlossen hatte, so kurzfristig auch sein erneuter Rücktritt. Anlass war der tragische Unfall in Jerez, bei dem Dean Berta-Vinales tödlich verunglückte. Mit nur sechs WM-Punkten aus 15 Rennen konnte Fabrizio jedoch nie an frühere Zeiten anknüpfen.



Das freigewordene Motorrad vergab Teamchef Fabio Uccelli beim Meeting in Portimão an Lokalmatador Pedro Nuno Romero Barbosa, doch der 21-Jährige war überfordert und erreichte im ersten Rennen nur Platz 25 und gab den zweiten Lauf in der vorletzten Runde als 25. auf.

Für das Überseerennen in San Juan Villicum/Argentinien einigte sich Uccelli mit einem vielversprechenden Piloten: Die Kawasaki ZX-6R wird vom 2020er-Weltmeister der Supersport-WM 300 pilotiert, Jeffrey Buis. In der jüngst abgelaufenen Saison der Nachwuchsserie gewann der Niederländer als WM-Dritter drei Rennen und stand in fünf auf dem Podest.



Für den 19-Jährigen ist es das Debüt in der Supersport-Serie mit 600cccm. Doch Buis trainierte 2021 mehrfach mit einer ZX-6R, weil seine Karriereplanung für 2022 den Aufstieg in der hubraumstärkere Serie vorsah. Er nahm auch als Gaststarter beim IDM Supersport-Rennen in Assen teil und fuhr in beiden Rennen in die Top-10.

Allerdings kennt der Kawasaki-Pilot nicht die 2019 eröffneten Rennstrecke in San Juan Villicum.



«Buis ist ein sehr schneller und junger Fahrer – er ist noch keine zwanzig Jahre alt. Er machte sich in der vergangenen Saison in der Supersport-300 einen Namen, gewann den Titel mit vier Siegen und stand bei der Hälfte der Rennen auf dem Podium», verweist der Teamchef auf die Erfolge von Buis. «In Argentinien wird es sicher nicht einfach. Für uns und auch für den Fahrer wird wird es das erste Mal dort sein, aber wir werden unser Bestes geben, um gut abzuschneiden. Wir wollen unsere erste Saison in der Supersport-WM mit hervorragenden Leistungen beenden – Jeffrey wird uns dabei sicherlich helfen können.»



«Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, mit GAP Motozoo Racing by Puccetti in Argentinien an der Supersport-600 teilzunehmen! Es ist eine schöne Möglichkeit, einen Vorgeschmack auf diese Klasse zu bekommen», kommentierte Buis sein bevorstehendes Debüt. «Die Kawasaki ZX-6R ist mir bekannt, aber dieses spezielle Bike noch nicht. Die Rennen liegen komplett am anderen Ende der Welt, was es auch zu einem spannenden Abenteuer macht. Ich freue mich schon sehr darauf!»