Die Auferstehung von Ana Carrasco: So gut wie früher

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Misano war spannend und fand mit Ana Carrasco eine verdiente Siegerin. Neun Monate nach ihrer schweren Verletzung kann die Spanierin sogar an den zweiten WM-Titel denken.

Wenn es einen Beweis benötigte, dass Ana Carrasco ihren schweren Trainingssturz im September 2020 und die daraus resultierende Rückenverletzung überstanden hat, dann das: Die 300er-Weltmeister von 2018 gewann am Sonntag den zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Misano! Mit Geschick, Speed und auch einer Portion Glück.



Denn das Rennen war typisch für die Nachwuchsserie umkämpft und spannend. In der vorletzten Runde lagen die Top-10 noch innerhalb einer Sekunde, und Carrasco war mittendrin. Die Jura-Studentin hielt sich geschickt aus Schwierigkeiten heraus und lauerte auf ihre Chance, die sich in der letzten Runde bot.

Schon bevor es inmitten der Führungsgruppe einen Sturz von drei Piloten gab, hatte sich Carrasco von Platz 7 auf die zweite Position verbessert und attackierte den führenden Tom Booth-Amos. Der Sieger von Aragón (Lauf 2) setzte sich zunächst gegen die entschlossene Carrasco durch, doch mit der Spanierin am Hinterrad stürzte der Brite in der letzten Kurve. Carrasco fuhr die letzten Meter ungefährdet als Siegerin über den Zielstrich.



«Ich könnte nicht glücklicher sein. Mein Ziel für diese Saison ist hauptsächlich, wieder konkurrenzfähig zu werden und das Podium zu erreichen. Hier in Misano zu gewinnen ist für mich daher ein sehr wichtiges Ergebnis», jubelte Carrasco bei WorldSBK. «Jetzt kann ich darüber nachdenken, eine gute Meisterschaft zu fahren. Ich bin sehr dankbar, mein Team, meine Familie und Kawasaki haben mich in den schwierigen Wochen und Monaten immer unterstützt und sie motivieren mich, weiterzumachen.»

Durch ihren Sieg rückte Carrasco auf den dritten WM-Rang nach vorne, punktgleich mit dem Japaner Yuta Okaya, auf Leader Adrian Huertas hat sie jedoch 30 Punkte Rückstand.



«Der Gewinn der Weltmeisterschaft ist nicht mein vorrangiges Ziel», versichert die Kawasaki-Pilotin. «Es sind noch einige Rennen zu fahren und ich werde jedes für sich in Angriff nehmen. Ich muss mich weiter steigern, vor allem am Freitag und in der Superpole. Wenn ich von weiter vorne starten kann, macht das meine Aufgabe in den Rennen etwas einfacher. Natürlich sind weitere Siege mein Ziel. Wir werden sehen wohin es uns führt.»