Yari Montella: Test in Valencia – das Fett musste weg

Die Supersport-WM 2023 endete für Yari Montella in Jerez mit einer gebrochenen Hand und es begann eine untätige Zeit. Ein Test kam für den Barni Ducati-Piloten zum richtigen Augenblick, um sich wieder in Form zu bringen.

Yari Montella war einer der auffälligsten Piloten der Supersport-WM 2023 – im Guten wie im Schlechten. Einerseits passierten dem Italiener unüberlegte Aktionen wie der Abschuss von Can Öncü (Kawasaki) in Assen, andererseits zeigte er starke Rennen, wie seine fünf Podestplätze beweisen. Auch stürzte der 23-Jährige mehrmals und verletzte sich, zum Beispiel gleich beim Saisonauftakt in Australien.

Beim Finale in Jerez war der Barni Ducati-Pilot selbst Opfer, als er im ersten Lauf nach einem Kontakt mit Adrian Huertas (Kawasaki) stürzte und sich dabei den dritten Mittelhandknochen der linken Hand brach. Die Winterpause begann für Montella somit noch etwas früher.

Vor wenigen Tagen setzte sich Montella erstmals wieder auf ein Motorrad, Schauplatz war die Rennstrecke in Valencia. Der WM-Neunte reiste gemeinsam mit seinem Barni-Team an und fuhr bei der Gelegenheit auch eine V4-Ducati. «Körperlich geht es mir gut, der Bruch ist gut verheilt. Nach Saisonende hatte ich ein paar Kilo zugenommen, weil ich etwas habe schleifen lassen und mir etwas gegönnt habe. Ich komme aber wieder in Form», verriet Montella unseren Kollegen von Corsedimoto. «Ich war in Valencia, um das Jahr mit einem Highlight abzuschließen. Es waren stressfreie Trainingstage, einfach um nicht faul herumzusitzen und Kilometer zu sammeln. Ich war schon eine Weile nicht mehr auf einem Motorrad unterwegs und wollte unbedingt Runden auf der Rennstrecke drehen. Wir haben ein Trainingsmotorrad eingesetzt.»

Bereits vor dem Rennwochenende in Jerez hatte Montella seinen Vertrag mit Barni Racing um ein Jahr verlängert. Verringert der Italiener seine Fehlerquote, ist er einer der Titelanwärter. «Das Ziel besteht eindeutig darin, um den Weltmeistertitel zu kämpfen», beteuert auch Montella. «Aber das Niveau ist sehr hoch. Wenn wir das Potenzial der Ducati optimal auszuschöpfen, werden wir sicherlich ein Wörtchen mitreden können.»