Seelenstrip von Philipp Öttl: «Nicht so vorgestellt»

Nach starken Wintertests und einer Bänderverletzung direkt vor dem Saisonbeginn kommt Philipp Öttl nicht in Schwung. Nach Platz 15 im ersten Supersport-WM-Rennen in Cremona suchte der Ducati-Pilot nach Erklärungen.

Während der gesamten Wintertests zeigte Philipp Öttl in seinem neuen Team Feel Racing Ducati, der Weltmeister-Truppe der beiden Vorjahre, starke Leistungen und war immer unter den Schnellsten.



Dann kam der schicksalhafte 18. Februar: Öttl hatte am letzten Tag der Vorsaisontests in Australien einen harmlosen Ausrutscher, doch im Kiesbett landete seine Ducati Panigale V2 auf dem linken Knie, das Resultat war ein Bänderriss.



Auf die ersten beiden Rennen musste der Bayer verletzungsbedingt verzichten, beim Europa-Auftakt in Portimao war er gehandicapt wieder dabei. Mit den Rängen 11 und 10 in Portugal hatte Öttl ein solides Comeback, in Assen wurde er 7. und 13.

Bei beiden Events klagte er, dass sein Motorrad im Rennverlauf Leistung verliert, die Ursache konnte sein Team erst in den Wochen vor Cremona in den Tiefen der Elektronik aufspüren und beheben.



Technisch ist an diesem Wochenende alles in Ordnung, doch Öttl qualifizierte sich auf dem Cremona Circuit nur für Startplatz 15 und sah im ersten Rennen am Samstag auch auf dieser Position die Zielflagge. Entsprechend niedergeschlagen war er, als ihn SPEEDWEEK.com in seiner Box aufsuchte.

«Wir sind zu langsam», brachte er es an seinem 29. Geburtstag in einem Satz auf den Punkt. «Meine Verletzung hatte keinen direkten Einfluss, mein Sturz am Pannonia-Ring in der Vorbereitung für Portimao hat mehr Selbstvertrauen gekostet. Auf Phillip Island ist mir das Vorderrad weggerutscht und ich bin blöd gefallen. Das lief unglücklich, wie eh immer. Aber auf dem Pannonia-Ring saß ich zum ersten Mal wieder auf dem Motorrad und habe es gleich zweimal weggeschmissen. Beim zweiten Mal hatte ich einen brutalen Highsider. Ich weiß, was ich verkehrt gemacht habe, aber trotzdem kostet so etwas Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ob das noch nachwirkt.»

«In Cremona war ich schon im Qualifying schlecht», ergänzte der WM-Dritte von 2020. «Wir haben den Speed für mehr, aber ich muss es halt auch umsetzen. Teilweise ist mein Fahren ganz gut, dann wieder schlecht. Ich komme nicht aus den Kurven raus, da fehlt das Selbstverständliche, dass ich einfach das Gas aufziehe und fertig. Im Winter bei den Tests ist es gelaufen, entsprechend kam ich nach Australien. Da hatte ich Selbstvertrauen. Dann schmeißt es mich, mir tut das Knie weh, dann komme ich nach vier Wochen zurück, es haute mich nach vier Runden auf die Schnauze und am nächsten Tag gleich noch mal so, dass sich alles drehte. So habe ich mir das nicht vorgestellt.»