Panik bei Triumph: Nach Aragón wackelt WM-Rang 3
Tom Booth-Amos
So schlecht wie in Aragón lief es für Triumph-Aushängeschild Tom Booth-Amos in diesem Jahr noch nie. Das Drama begann am Freitag in der Superpole mit Startplatz 10 und nahm am Samstag seinen Lauf. Nach einem Zwischenfall im Warm-up erhielt der Engländer eine doppelte Long-Lap-Strafe, die ihn im ersten Lauf auf Platz 19 zurückwarf. Er kreuzte die Ziellinie als 15., erhielt aber eine weitere Strafe und wurde um eine Position zurückgestuft.
«Wahrlich nicht der Tag, den wir uns erhofft hatten», stöhnte Teamchef Simon Buckmaster.«Tom war im Qualifying gestürzt, hatte dann eine Kollision mit Mahias im Warm-up und bekam eine Long-Lap-Strafe. Im Rennen hatte er außerdem zu kämpfen. Platz 16 ist einfach nicht das, was man braucht, wenn man um die ersten drei Plätze in der Weltmeisterschaft kämpfen will!»
Tatsächlich gerät der dritte WM-Rang, der Booth-Amos schon sicher schien, mittlerweile gehörig ins Wanken. Sein Vorsprung auf Jaume Masia (Ducati) schmolz auf nur noch 4 Punkte zusammen. Denn der Spanier hatte bei seinem Heimrennen einen sechsten und einen fünften Platz eingefahren, Booth-Amos wurde im zweiten Lauf Siebter und war damit erneut hinter Masia platziert.
«Ich bin froh, dass ich heute den siebten Platz retten konnte», erklärte der 29-Jährige aus Newport. «Ich hatte das ganze Wochenende über Probleme mit dem Gefühl für das Motorrad. Wir müssen uns für Estoril wirklich Gedanken machen, denn wir müssen uns in einigen Bereichen verbessern.»
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|2.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|+ 0,027 sec
|3.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|+ 0,146
|4.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 0,499
|5.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 2,846
|6.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 3,731
|7.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 4,533
|8.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 4,769
|9.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 5,105
|10.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ 12,420
|11.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 12,684
|12.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 12,958
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 13,120
|14.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|+ 13,416
|15.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 13,527
|16.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 15,343
|17.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 15,790
|18.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 18,316
|19.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|+ 25,403
|20.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 35,589
|21.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 36,931
|22.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 37,154
|23.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 37,228
|24.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 37,351
|25.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 43,120
|26.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 45,879
|27.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 50,100
|28.
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|-
|Kadir Erbay (TR)
|Ducati
|-
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|-
|Kaito Toba (J)
|Honda
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,197 sec
|3.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|+ 3,236
|4.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 5,842
|5.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 8,685
|6.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 10,503
|7.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 10,537
|8.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 10,901
|9.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 12,493
|10.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 12,621
|11.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|+ 13,168
|12.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 13,578
|13.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ 14,525
|14.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|+ 15,932
|15.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 16,321
|16.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 16,600
|17.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 16,998
|18.
|Kadir Erbay (TR)
|Ducati
|+ 17,248
|19.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 17,315
|20.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 17,664
|21.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 19,002
|22.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 27,851
|23.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 35,608
|24.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 42,550
|25.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 42,849
|26.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 43,078
|27.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 44,202
|28.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 57,330
|29.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ > 1 min
|30.
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|-
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|Supersport-WM 2025: Stand nach 20 von 24 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|380
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|320
|3.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|223
|4.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|219
|5.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|178
|6.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|174
|7.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|160
|8.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|136
|9.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|134
|10.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|112
|11.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|84
|12.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|83
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|79
|14.
|Aldi Mahendra (RI)
|Yamaha
|73
|15.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|73
|16.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|67
|17.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|57
|18.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|47
|19.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|41
|20.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|40
|21.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|30
|22.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|20
|23.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|17
|24.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|13
|25.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|12
|26.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|9
|27.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|8
|* WorldSSP Challenge