Jerez, Lauf 2: Ducati-Sieg zum Abschluss, Öttl 6.
Jaume Masia holte den letzten Sieg der Supersport-WM 2025
Für die Startaufstellung des zweiten Rennens der Supersport-WM zählt seit 2024 nicht allein die Superpole, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Damit soll ein ähnlicher Effekt erzielt werden wie durch das Superpole-Race in der Superbike-Kategorie.
Von der Pole-Position startete daher Can Öncü vor seinen Yamaha-Markenkollegen Roberto Garcia und Weltmeister Stefano Manzi. Mit dem starken Jeremy Alcoba mit der einzigen Kawasaki beginnt die zweite Startreihe, vor Niccolò Antonelli (Yamaha) und Tom Booth-Amos (Triumph). Auf Platz 7 folgt mit Jaume Masià der beste Ducati-Pilot. Für Philipp Öttl ging es auf Startplatz 10 zurück.
Mit einem Blitzstart übernahm Öncü in der Kurve die Führung, aber das Rennen entwickelte sich zu einem spannenden Schlagabtausch von bis zu sieben Piloten, darunter auch Öttl und der zuletzt aufstrebende Valentin Debise (Ducati). Die Positionen änderten sich ständig.
Nach acht von 17 Runden setzten sich Masia, Manzi und Booth-Amos leicht ab und machten den Sieg unter sich aus. In der zweiten Gruppe kämpften Öncü, Garcia, Öttl und Debise um den vierten Platz.
Im letzten Renndrittel ließen die Rundenzeiten bei den meisten Fahrern ein wenig nach, nur Masia spulte unbeeindruckt weiter niedrige 1:43 min ab und löste sich von seinen Verfolgern. Vier Runden vor dem Ende lag der Spanier im Ducati-Team Orelac um 2,5 sec vorn, im Ziel waren es 3,3 sec. Es war der zweite Saisonsieg von Masia.
Den Kampf um den zweiten Platz entschied Booth-Amos nach einem hart geführten Duell mit Stefano Manzi für sich. Nur 0,007 sec lagen zwischen dem Triumph- und dem Yamaha-Piloten.
Ebenso spannend ging es um Platz 4 zu, in den sich in den letzten Runden auch noch Mattia Casadei (MV Agusta) einmischte. Die Oberhand behielt Vizeweltmeister Can Öncü, Casadei wurde Fünfter. Platz 6 reichte Philipp Öttl, um die Supersport-WM 2025 als WM-Sechster zu beenden.
Ein weiteres gutes Rennen fuhr Raffaele De Rosa, der die neue QJ Motor SRK800RS auf Platz 10 ins Ziel brachte. Elfter wurde Corentin Perolari mit der besten Honda. Nach seinem Ausritt in den Kies setzte Alcoba das Rennen fort und brachte seine Kawasaki auf Platz 12 über die Ziellinie
Gaststarter Marvin Siebdraht (Honda) kreuzte als 24. die Ziellinie.
So lief das Rennen:
Start: Öncü vor Garcia und Manzi in die erste Kurve. Alcoba behauptet Platz 4. Öttl auf Platz 8.
Runde 1: Masia vor Öncü, Garcia, Manzi und Alcoba. Öttl Sechster. Siebdraht auf 30.
Runde 2: Manzi (3.) in 1:43,055 min mit der schnellsten Runde.
Runde 3: Alcoba rattert in Kurve 1 durch den Kies. Öttl rückt in 1:42,817 min auf Platz 4 nach vorn.
Runde 4: Masia führt weiterhin vor Garcia. Öncü (3.) holt in 1:42,654 min auf. Öttl und Manzi kämpfen um Platz 4.
Runde 5: Öncü wieder vorn, aber die Positionen ändern sich ständig. Sturz Caricasulo.
Runde 6: Booth-Amos hat zur Spitzengruppe aufgeschlossen und verdrängt Öttl auf die sechste Position.
Runde 7: Nun hat auch Debise zur vorderen Gruppe aufgeschlossen. Die Top-7 liegen 2,7 sec vor den Verfolgern.
Runde 8: Öttl (6.) und Debise (7.) verlieren etwas den Anschluss.
Runde 9: Masia, Manzi und Booth-Amos fahren 0,7 sec vor Öncü und Garcia. Öttl (6.) bemüht sich, den Anschluss wiederherzustellen.
Runde 10: Masia 0,7 sec vor Booth-Amos und Manzi. Öttl die Yamaha-Piloten eingeholt.
Runde 11: Manzi vorbei an Booth-Amos, aber vorn ist Masia bereits um 1,1 sec enteilt. De Rosa (QJ) auf Platz 11 vor Perolari (Honda).
Runde 12: Öttl (5.) hat sich Garcia geschnappt.
Runde 13: Masia 1,8 sec vor Manzi und Booth-Amos. Garcia, Öttl, Debise und Casadei kämpfen um Platz 4.
Runde 14: Booth-Amos hat sich Platz 2 geholt.
Runde 15: Öttl wieder auf Platz 5, 0,8 sec hinter Öncü (4.)
Runde 16: Masia 3,2 sec vor Manzi und Booth-Amos. Sturz Antonelli.
Letzte Runde: Masia gewinnt vor Booth-Amos und Manzi. Öttl Sechster.
|Ergebnis Supersport-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|2.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 3,255 sec
|3.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|+ 3,262
|4.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 6,089
|5.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|+ 6,999
|6.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 7,207
|7.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 7,391
|8.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|+ 7,704
|9.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 14,299
|10.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 14,605
|11.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 14,794
|12.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 16,811
|13.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 17,068
|14.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 17,660
|15.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 18,400
|16.
|Matteo Ferrari (I)
|Ducati
|+ 18,586
|17.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 18,656
|18.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 20,926
|19.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 34,943
|20.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 35,476
|21.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 36,207
|22.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 36,370
|23.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 36,813
|24.
|Marvin Siebdrath (D)
|Honda
|+ 48,747
|25.
|Javier Del Olmo (E)
|Kawasaki
|+ 53,543
|26.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|-
|Joshua Whatley (GB)
|MV Agusta
|-
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|-
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|Ergebnis Supersport-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|2.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 0,051 sec
|3.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 0,140
|4.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,329
|5.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 1,625
|6.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|+ 2,675
|7.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 2,888
|8.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 3,034
|9.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|+ 3,981
|10.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 4,198
|11.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 8,990
|12.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ 11,525
|13.
|Matteo Ferrari (I)
|Ducati
|+ 13,199
|14.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 14,107
|15.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 14,409
|16.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 14,544
|17.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 15,521
|18.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 17,814
|19.
|Joshua Whatley (GB)
|MV Agusta
|+ 21,383
|20.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|+ 21,532
|21.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 31,823
|22.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 31,880
|23.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 32,483
|24.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 36,461
|25.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 36,654
|26.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 38,346
|27.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 38,509
|28.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ > 1 min
|29.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|-
|Javier Del Olmo (E)
|Kawasaki
|-
|Marvin Siebdrath (D)
|Honda
|-
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|Supersport-WM 2025: Stand nach 24 von 24 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|466
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|369
|3.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|268
|4.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|262
|5.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|200
|6.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|187
|7.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|185
|8.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|183
|9.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|178
|10.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|112
|11.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|98
|12.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|91
|13.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|88
|14.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|86
|15.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|75
|16.
|Aldi Mahendra (RI)
|Yamaha
|73
|17.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|73
|18.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|64
|19.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|62
|20.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|61
|21.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|46
|22.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|30
|23.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|29
|24.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|17
|25.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|15
|26.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|13
|27.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|11
|* WorldSSP Challenge