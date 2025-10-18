Jerez, Lauf 1: Weltmeister siegt, Kawasaki großartig
Stefano Manzi holte sich einen weiteren Supersport-Sieg
Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 2025 in Jerez hatte sich am Freitag Mattia Casadei (MV Agusta) für sich entschieden. Die erste Startreihe komplettierten Can Öncü (Yamaha) und Jaume Masià (Ducati). Philipp Öttl (Ducati) qualifizierte sich als Vierter. Neben dem Bayer gehen Jeremy Alcoba (Kawasaki) und Xavi Cardelus (Ducati) ins Rennen.
Seltsam: Der seit Estoril als Weltmeister feststehende Stefano Manzi (Yamaha) war nur Elfter der Startaufstellung.
Gaststarter Marvin Siebdrath (Honda) qualifizierte sich hinter Ana Carrasco (Honda) auf der 33. Position.
Die Bedingungen bei Rennstart um 15:30 Uhr Ortszeit waren mit 29 Grad Celsius und Sonnenschein schon fast hochsommerlich. Den Sprint zur ersten Kurve gewann Öncü, dahinter Masia, Casadei – und Manzi! Öttl war auf Platz 10 zurückgefallen. An der Spitze bildete sich nach einigen Runden eine Fünfergruppe ab. Neben Öncü, Masia und Manzi zeigten auch Alberto Surra (Yamaha) und Jeremy Alcoba (Kawasaki) eine starke Pace.
Es entwickelte sich ein spannender Kampf um den Sieg, bei dem die Führung in jeder Runde wechselte. In der Schlussphase beeindruckte Alcoba mit der einzige Kawasaki und führte das Rennen mehrfach an. Der Spanier lag vor der letzten Kurve sogar vorn, wurde dann aber von Manzi innen überholt. Weil sich der Weltmeister und Alcoba berührten, musste der Kawasaki-Pilot eine weitere Linie fahren und kam auf das verbotene Grün. Die Rennleitung berücksichtigte die Entstehung und verzichtete auf die sonst übliche Rückstufung. Es ist der erste zweite Platz der neuen ZX-6R 636.
Als Dritter stieg Öncü auf das Podium. Der Türke profitierte dabei von der Strafversetzung von Jaume Masià (Ducati) auf Platz 4.
Kein leichtes Rennen hatte Philipp Öttl. Nachdem sich der Ducati-Pilot bis auf Platz 6 vorgearbeitet hatte und den Speed der Top-4 fuhr, verlor der 29-Jährige in der letzten Runde zwei Positionen an Casadei (MV Agusta) und Tom Booth-Amos (Triumph) und wurde Achter.
Raffaele De Rosa fuhr mit der neuen QJ Motor als Elfter in die Punkte, was auch Kaito Toba als 15. mit der Honda gelang.
Marvin Siebdraht musste seine ersten WM-Rennen bereits in der ersten Runde aufgeben.
So lief das Rennen:
Start: Öncü vor Masia und Casadei in die erste Kurve. Manzi mit Blitzstart auf Platz 4. Öttl nur Zehnter.
Runde 1: Die Top-4 unverändert. Alcoba und Öttl kämpfen um Platz 9. Marcin Siebdraht ausgeschieden.
Runde 2: Öncü weiter vorn, Casadei verliert viele Positionen und reiht sich als Achter wieder ein.
Runde 3: Manzi vorbei an Masia auf Platz 2. Garcia (4.) in 1:43,017 min mit der schnellsten Runde. Alcoba mit Vorwärtsdrang – schon Sechster.
Runde 4: Öncü muss sich wegen riskanter Fahrweise um eine Position zurückfallen lassen – Manzi führt. Sturz Gaststarter Dell Olmo.
Runde 5: Öttl (8.) verliert den Anschluss an die vordere Gruppe. Sturz Antonelli.
Runde 6: Öncü stürmt in 1:42,702 min an die Spitze, auch Masia vorbei an Manzi (3.). Alcoba ist Fünfter.
Runde 7: Öncü verliert zwei Positionen und liegt hinter Masia und Manzi an dritter Stelle. Öttl ist Siebter und hat eine Lücke von 0,6 sec zu Platz 6. De Rosa (QJ Motor) ist Zehnter vor Perolari (Honda) und Booth-Amos (Triumph).
Runde 8: Die Top-4 setzen sich leicht ab, während Öttl bereits am Hinterrad von Garcia (6.) fährt.
Runde 9: Öncü vor Manzi, Masia und Alcoba. Öttl vorbei an Garcia auf Platz 6. Nun muss der Bayer eine Lücke von 1,1 sec zufahren.
Runde 10: Bayliss stellt seine Triumph mit Defekt ab. Booth-Amos jetzt vor De Rosa und Perolari.
Runde 11: Manzi und Öncü wechseln sich an der Spitze mehrfach ab. Öttl kommt Platz 5 nur langsam näher.
Runde 12: Alcoba erstmals in diesem Rennen Dritter und nur 0,3 sec hinter den Top-2.
Runde 13: Alcoba schnappt sich in einer Runde Öncü und Manzi und führt das Rennen an! Öttl führt die Verfolgergruppe an.
Runde 14: Manzi vor Alcoba, Masia und Öncü.
Runde 15: Alcoba auf der Linie vor Manzi und Masia. Öttl 0,6 sec hinter Surra (5.). Perolari vorbei an De Rosa auf Platz 11.
Runde 16: Alcoba setzt sich leicht von Manzi ab. Öttl unter Druck von Casadei.
Letzte Runde: Manzi gewinnt vor Alcoba und Masia. Öttl (8.) verliert in den letzten Kurven zwei Positionen an Casadei und Booth-Amos..
|Ergebnis Supersport-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|2.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 0,051 sec
|3.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 0,140
|4.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,329
|5.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 1,625
|6.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|+ 2,675
|7.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 2,888
|8.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 3,034
|9.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|+ 3,981
|10.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 4,198
|11.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 8,990
|12.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ 11,525
|13.
|Matteo Ferrari (I)
|Ducati
|+ 13,199
|14.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 14,107
|15.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 14,409
|16.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 14,544
|17.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 15,521
|18.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 17,814
|19.
|Joshua Whatley (GB)
|MV Agusta
|+ 21,383
|20.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|+ 21,532
|21.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 31,823
|22.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 31,880
|23.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 32,483
|24.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 36,461
|25.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 36,654
|26.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 38,346
|27.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 38,509
|28.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ > 1 min
|29.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|-
|Javier Del Olmo (E)
|Kawasaki
|-
|Marvin Siebdrath (D)
|Honda
|-
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|Supersport-WM 2025: Stand nach 23 von 24 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|450
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|356
|3.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|243
|4.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|242
|5.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|192
|6.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|185
|7.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|179
|8.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|178
|9.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|177
|10.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|112
|11.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|91
|12.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|91
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|86
|14.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|83
|15.
|Aldi Mahendra (RI)
|Yamaha
|73
|16.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|72
|17.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|66
|18.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|64
|19.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|62
|20.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|50
|21.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|46
|22.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|30
|23.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|23
|24.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|17
|25.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|13
|26.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|13
|27.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|9
|28.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|8
|* WorldSSP Challenge