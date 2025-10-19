Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Philipp Öttl (6./Ducati): «Zufrieden? Nicht wirklich»

Von Kay Hettich
Philipp Öttl
© Gold & Goose

Philipp Öttl

Mit den Plätzen 8 und 6 in Jerez beendete Philipp Öttl die Supersport-WM 2025 solide. Der Ducati-Pilot im Team Feel Racing hat sich beim Saisonfinale um zwei WM-Ränge verbessert, zeigte sich aber selbstkritisch.
Nach Platz 8 im ersten Lauf war Philipp Öttl frustriert, denn eine Set-up-Änderung an der Front brachte nur Nachteile, dazu gesellte sich ein schlechter Start. Es gab also vieles, was der Bayer im zweiten Rennen am Sonntagnachmittag besser machen konnte – und Öttl lieferte.

Nur als Zehnter der Startaufstellung kam der Ducati-Pilot auf der sechsten Position aus der ersten Runde und hielt bis zur achten Runde mit der vorderen Gruppe mit. Anschließend ging es gegen starke Gegner wie Can Öncü (Yamaha) und Valentin Debise (Ducati) um den vierten Platz. «Wir hatten etwas an der Kupplung verändert und der Start war dann auch viel besser», erzählte Öttl SPEEDWEEK.com. «Nachdem ich im Warm-up Schnellster war, dachten wir, dass wir im Rennen richtig gut dabei sein können. Am Anfang fühlte ich mich auch richtig stark, nach ein paar Runden drohte mir aber das Vorderrad einzuklappen und ich musste mehrfach einen Sturz abfangen. Durch den Kampf mit Debise habe ich dann den Anschluss nach vorn verloren.»

In den letzten Runden spitzte sich der Kampf zu und Öttl kreuzte als Sechster die Ziellinie. Der viertplatzierte Öncü und Debise auf Platz 8 trennten lediglich 1,7 sec. «Bin ich mit Platz 6 zufrieden? Nein, nicht wirklich. Es war aber auch nicht viel mehr drin, die anderen waren einfach etwas besser», musste Öttl zugeben. «Ein wenig mehr hatte ich mir schon ausgerechnet. Andererseits: Hätte mir jemand einen sechsten Platz vor ein paar Monaten angeboten, hätte ich mich gefreut. Bei Saisonbeginn hatten wir halt ein paar technische Probleme, dazu meine Verletzung, und das Selbstvertrauen war nach einigen Stürzen auch nicht besonders.»

Zur Erinnerung: Öttl stürzte beim Phillip-Island-Test schwer und musste auf den Saisonauftakt verzichten. Die langwierige Knieverletzung behinderte ihn auch noch in Portimão, Assen und Cremona. Als WM-14. nach dem ersten Saisondrittel verbesserte sich der Bayer stetig und eroberte beim Saisonfinale den guten sechsten WM-Rang!


Ergebnis Supersport- WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Jaume Masia (E) Ducati
2. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 3,255 sec
3. Stefano Manzi (I) Yamaha + 3,262
4. Can Öncü (TR) Yamaha + 6,089
5. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 6,999
6. Philipp Öttl (D) Ducati + 7,207
7. Roberto Garcia (I) Yamaha + 7,391
8. Valentin Debise (F) Ducati + 7,704
9. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 14,299
10. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 14,605
11. Corentin Perolari * (F) Honda + 14,794
12. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 16,811
13. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 17,068
14. Kaito Toba (J) Honda + 17,660
15. Simon Jespersen (DK) Ducati + 18,400
16. Matteo Ferrari (I) Ducati + 18,586
17. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 18,656
18. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 20,926
19. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 34,943
20. Loic Arbel (F) MV Agusta + 35,476
21. Andrea Giombini (I) Ducati + 36,207
22. Ana Carrasco * (E) Honda + 36,370
23. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 36,813
24. Marvin Siebdrath (D) Honda + 48,747
25. Javier Del Olmo (E) Kawasaki + 53,543
26. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + > 1 min
- Yuki Okamoto (J) Yamaha
- Joshua Whatley (GB) MV Agusta
- Xavi Cardelus (AND) Ducati
- Federico Caricasulo (I) Ducati
Ergebnis Supersport- WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 0,051 sec
3. Jaume Masia (E) Ducati + 0,140
4. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,329
5. Alberto Surra (I) Yamaha + 1,625
6. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 2,675
7. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 2,888
8. Philipp Öttl (D) Ducati + 3,034
9. Valentin Debise (F) Ducati + 3,981
10. Roberto Garcia (I) Yamaha + 4,198
11. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 8,990
12. Federico Caricasulo (I) Ducati + 11,525
13. Matteo Ferrari (I) Ducati + 13,199
14. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 14,107
15. Kaito Toba (J) Honda + 14,409
16. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 14,544
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 15,521
18. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 17,814
19. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 21,383
20. Leonardo Taccini (I) Ducati + 21,532
21. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 31,823
22. Simon Jespersen (DK) Ducati + 31,880
23. Andrea Giombini (I) Ducati + 32,483
24. Loic Arbel (F) MV Agusta + 36,461
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 36,654
26. Ana Carrasco * (E) Honda + 38,346
27. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 38,509
28. Corentin Perolari * (F) Honda + > 1 min
29. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + > 1 min
- Oliver Bayliss (AUS) Triumph
- Javier Del Olmo (E) Kawasaki
- Marvin Siebdrath (D) Honda
- Lucas Mahias (F) Yamaha
Supersport-WM 2025: Stand nach 24 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 466
2. Can Öncü (TR) Yamaha 369
3. Jaume Masia (E) Ducati 268
4. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 262
5. Valentin Debise (F) Ducati 200
6. Philipp Öttl (D) Ducati 187
7. Lucas Mahias (F) Yamaha 185
8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 183
9. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta 98
12. Xavi Cardelus (AND) Ducati 91
13. Corentin Perolari * (F) Honda 88
14. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 86
15. Roberto Garcia (I) Yamaha 75
16. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
17. Simon Jespersen (DK) Ducati 73
18. Federico Caricasulo (I) Ducati 64
19. Alberto Surra (I) Yamaha 62
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 61
21. Leonardo Taccini (I) Ducati 46
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 30
23. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 29
24. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
25. Kaito Toba (J) Honda 15
26. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
27. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 11
* WorldSSP Challenge

