Supercross Paris: Zeitplan und Livetiming

Das Supercross Paris ist die renommierteste Supercross-Veranstaltung in Europa. Wegen der bekannten Probleme wurde das ursprüngliche Zweitagesformat auf eine Eintagesveranstaltung eingedampft.

Die Strecke in der 'La Defense Arena', am westlichen Stadtrand von Paris, konnte am Freitag von den Protagonisten bereits befahren werden. Die Dimensionen der Halle ermöglicht beinahe Ausmaße, wie man sie sonst nur aus den USA kennt. Der Kurs hat aber dennoch kein typisches US-Layout. Es fehlen die tiefen Whoops, die man von den US-Strecken kennt. Mit diesem Layout werden sich die Grand-Prix-Protagonisten wie Romain Febvre, Antonio Cairoli oder Alessandro Lupino wohl fühlen können. Die Rundenzeiten sind mit 45 Sekunden auch kürzer als in USA.

In den Trainings-Sessions am Freitag der SX1 dominierte der französische US-Legionär Marvin Musquin (KTM), der aber am Ende von Romain Febvre (Kawasaki) abgefangen wurde. Schnellster der SX2-Klasse war der französische MX2-Weltmeister Maxime Renaux (Yamaha).

Die Rennen am Samstag können im Livetiming verfolgt werden.

Kostenloses Livetiming.

Supercross Paris 2021

Zeitplan Samstag, 27 November 2021

09:30 Training Freestyle FMX 45mn

10:25 Training pit-bikes 20 Min.

10:30 Hallenöffnung

10:50 Zeittraining SX2 (18 Min.)

11:10 Zeittraining SX1 (18 Min.)



14:30 Eröffnungs-Show

15:00 SX1 Superpole, 10 Fahrer,15 Min.



15:17 Freestyle FMX Session 1



15:24 SX2 Rennen 1, 6 Min. + 1 Runde

15:37 SX1 Rennen 1, 8 Min. + 1 Runde



16:16 Freestyle FMX Session 2



16:25 SX2 Rennen 2, 6 Min. + 1 Runde

16:38 SX1 Rennen 1, 8 Min. + 1 Runde



17:21 Freestyle FMX Session 3



17:36 SX2 Finale, 8 Min. + 1 Runde

17:55 SX1 Finale, 12 Min. + 1 Runde