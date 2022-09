Eli Tomac (Yamaha) bestätigt seine WSX-Teilnahme 18.09.2022 - 15:22 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha US Supercross-Champion Eli Tomac startet in Cardiff

Nach den Querelen der letzten Woche wegen Roczens Teilnahme an der Supercross-WM sah sich US-Champion Eli Tomac zu einem Statement veranlasst, dass er am 8. Oktober in Cardiff am Start stehen werde.