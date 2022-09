Ryan Hughes: Erneut Crash und Halswirbelbruch

Am letzten Wochenende stürzte Ryan Highes erneut schwer, zog sich einen Bruch des Halswirbels C3 zu und hatte zunächst Lähmungserscheinungen. Erneut hatte Hughes Glück, dass das Gefühl in den Körper zurückkehrte.

«Das ist kein alter Film, dieser Film ist aktuell», erklärte Ryan Hughes in seiner heutigen Videobotschaft, die stark an die Bilder erinnerte, die der Amerikaner vor einem Jahr nach seinem letzten Crash veröffentlichte. Auch damals trug er eine Halskrause, um die Halswirbelsäule zu entlasten.

Erst zu Beginn dieses Monats erklärte der frühere WM- und AMA-Star, dass er nach seinen schweren Wirbelsäulenverletzungen, die auch temporäre Lähmungserscheinungen nach sich zogen, endgültig mit dem Rennfahren aufhören werde. Dennoch betrieb er seine MX-Schulen weiter, die unter der Bezeichnung «Therynoinstitute» agieren. Das bedeutete, dass er auch weiterhin auf dem Motocross-Bike unterwegs war.

Am letzten Wochenende ist er nach der Kollision mit einem anderen Fahrer erneut gestürzt. Wieder lag er am Boden und hatte vom Hals abwärts kein Gefühl mehr. «Ich lag am Boden und konnte mich nicht mehr bewegen. Das ist ein Zustand, den man niemandem wünscht», erklärte der Amerikaner. «Nach und nach begann ich meine Arme wieder zu spüren und dann die Beine. Es kam jemand zu Hilfe, der mich aufhob.»

Hughes wurde nach dem Zwischenfall in ein Krankenhaus eingeliefert, aus dem er zwischenzeitlich schon wieder entlassen worden ist. «Der Wirbel C3 ist gebrochen und ein Stück Knochen ist abgebrochen. Außerdem ist mein linker Knöchel angebrochen. Zum Glück ist keine Operation notwendig. Ich werde mich nun auskurieren, was etwa einen Monat in Anspruch nehmen wird.»

Erst Anfang September hatte Hughes an seinen Crash vor einem Jahr erinnert: