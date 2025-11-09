Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

SX2 WM-Auftakt Buenos Aires: Max Anstie (Yamaha) vorn

Von Thoralf Abgarjan
Max Anstie übernahm die SX2 WM-Führung
Mit Siegen in allen 3 Rennen gewann der britische GSM Yamaha-Pilot Max Anstie den Auftakt der FIM Supercross-WM der SX2-Klasse und übernahm damit die WM-Führung vor Shane McElrath (Honda) und Coty Schock (Yamaha).
Auftakt der SX2 FIM Supercross-WM in Buenos Aires: Schon im Qualifikationstraining legte der britische GSM Yamaha-Pilot Max Anstie die schnellste Rundenzeit vor und war auch in seiner Superpole Runde der Schnellste. Der 32-jährige Brite gewann danach alle 3 Rennen mit Star-Ziel Siegen und beendete den Argentinien Grand-Prix mit der Idealpunktzahl von 45 Zählern.

«Die Fans hier in Südamerika waren einfach großartig», meinte Anstie nach dem Rennen. «Ich erinnere mich noch an die WM-Veranstaltungen im Motocross, die auch immer etwas Besonderes waren. Deshalb freut es mich umso mehr, dass ich hier gewinnen konnte.»

Shane McElrath (Honda) wurde mit einem 3-2-3-Ergebnis Zweiter. «Es war eine Menge Arbeit, aber vielleicht habe ich mir das Leben heute selbst etwas schwerer gemacht. Wir waren zwar gut vorbereitet, aber wir sind in die falsche Richtung gegangen. Das Team hat einen großartigen Job gemacht.»

Der amerikanische Yamaha-Werksfahrer Coty Schock wurde mit einem 5-5-2-Ergebnis Dritter. Bester Franzose wurde Maxime Desprey (Yamaha) auf Gesamtrang 8. Michael Hicks erreichte auf dem Stark E-Bike Platz 9.

Ergebnis SX2 Buenos Aires:

1. Max Anstie (GB), Yamaha, 1-1-1
2. Shane McElrath (USA), Honda, 3-2-3
3. Coty Schock (USA), Yamaha, 5-5-2
4. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 4-4-4
5. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 9-3-5
6. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 6-7-6
7. Cullin Park (USA), Honda, 2-10-8
8. Maxime Desprey (F), Yamaha, 8-6-11
9. Michael Hicks (USA), Stark, 10-9-7
10. Anthony Bourdon (FRA), Honda, 7-11-10

SX2 WM-Stand nach Runde 1:

1. Max Anstie (GB), Yamaha, 45
2. Shane McElrath (USA), Honda, 37, (-8)
3. Coty Schock (USA), Yamaha, 34, (-11)
4. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 32, (-13)
5. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 26, (-19)
6. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 24, (-21)
7. Cullin Park (USA), Honda, 23, (-22)
8. Maxime Desprey (F), Yamaha, 18, (-27)
9. Michael Hicks (USA), Stark, 17, (-28)
10. Anthony Bourdon (FRA), Honda, 15, (-30)


