Jules Pietre (Yamaha) ist 'Prinz von Stuttgart'

Mit einem 2-1-Ergebnis holte Samstags-Sieger Jules Pietre (Yamaha) den Titel 'Prinz von Stuttgart', während Calvin Fonvieille (KTM) nach einem Crash Schadensbegrenzung betreiben musste. Noah Ludwig (KTM) bester Deutscher

Nach seinem Sieg im ersten SX2-Vorlauf startete US-Boy TJ Albright (Yamaha) von der Pole Position ins Samstags-Finale in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle von Stuttgart und führte das Rennen zwei Runden lang an, bevor der junge Franzose Jules Pietre (Yamaha) die Spitze übernahm und das Rennen von der Spitze aus kontrollierte und am Ende auch gewann.

Freitags-Sieger und Titelverteidiger Calvin Fonvieille (KTM) wurde im ersten Vorlauf in einen Sturz verwickelt, wobei sich sein Motorrad mit dem eines Kontrahenten verkeilte. Fonvieille musste sich nach Platz 8 über den Hoffnungslauf für das Finale qualifizieren und dort von einem schlechten Startplatz aus Schadensbegrenzung betreiben. Der Sarholz-KTM-Pilot spulte im Rennen konstant seine Runden ab und fuhr innerhalb der Renndistanz von 15 Runden bis auf den 4. Platz nach vorne, wobei er sogar in Schlagdistanz zu Boisramé auf Platz 3 kam und das Podium nur knapp verfehlte.

Noah Ludwig (KTM), der am Freitag sensationell das Podium erreichte, haderte im Vorlauf mit seiner Pace: «Ich bin gut gestartet, aber ich bin mit dem Fahren absolut unzufrieden», erklärte der Ascherslebener nach Platz 5 im ersten Vorlauf. Damit sicherte er sich zwar den direkten Finaleinzug, doch er musste ebenfalls von außen starten und wurde schon in der ersten Kurve abgedrängt. Am Ende wurde Noah auf Platz 6 dennoch der beste deutsche Starter im stark besetzten Fahrerfeld.

TJ Albright, der am Anfang des Rennens geführt hatte, wurde am Ende bis auf Platz 7 durchgereicht. Paul Bloy (Triumph) qualifizierte sich mit Rang 4 im Vorlauf direkt für das Finale und auch Maximilian Werner (Triumph) zog nach Platz 5 direkt ins Finale ein, doch für beide Dörr-Triumph-Piloten endete der Samstag enttäuschend. Werner fiel nach Sturz in der Whoop-Sektion aus und Bloy haderte mit seinem Start und fand danach keinen Rhythmus.

Mit einem 2-1-Ergebnis wurde Samstags-Sieger Jules Pietre am Ende des Tages zum 'Prinzen von Stuttgart' gekürt. Noah Ludwig wurde mit einem 3-6-Ergebnis Fünfter der Gesamtwertung.

SX2 Stuttgart, Ergebnis Samstag



1. Jules Pietre (F), Yamaha

2. Liam Bruneau (F), KTM

3. Mathys Boisramé (F), KTM

4. Calvin Fonvieille (F), KTM

5. Justin Rodbell (USA), KTM

6. Noah Ludwig (D), KTM

7. TJ Albright (USA), Yamaha

8. Clement Briatte (F), KTM

9. Hugo Manzato (F), Husqvarna

10. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna

11. Paul Bloy (D), Triumph

12. Maximilian Werner (D), Triumph

SX2 Prinzenwertung:



1. Jules Pietre (F), Yamaha, 2-1

2. Calvin Fonvieille (F), KTM, 1-4

3. Liam Bruneau (F), KTM, 4-2

4. Mathys Boisramé (F), KTM, 5-3

5. Noah Ludwig (D), KTM, 3-6