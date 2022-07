SuperMoto-WM Tschechien: Sieg für Marc-Reiner Schmidt

Bei der vierten Runde der SuperMoto-WM in Hohenmaut (Vysoke Myto) blieb der Titelkampf spannend. Am Ende gewann Titelverteidiger Marc-Reiner Schmidt (TM) knapp vor Thomas Chareyre (TM) und Lukas Höllbacher (KTM).

In der für die Startaufstellung entscheidenden Superpole schnappte sich in Hohenmaut (Vysoke Myto), 35 Kilometer südöstlich von Pardubitz, Marc-Reiner Schmidt den Extrapunkt für Startplatz 1. Der Franzose Thomas Chareyre und der Österreicher Lukas Höllbacher komplettierten Reihe 1.

Im ersten Rennen gelang Höllbacher der Holeshot und er verteidigte die Führung bis ins Ziel. Schmidt und Chareyre hatten keine wirkliche Chance gegen den Österreicher.

Im zweiten Lauf, dem Fast-Race, gelang erneut Höllbacher der beste Start. Aber bereits nach zwei Runden konnte Schmidt die Führung übernehmen. Das Duo setzte sich auch schnell von Chareyre und dem Rest des Feldes ab. Am Ende setzte Höllbacher noch mal einen Angriff im Offroad-Teil, kam dabei aber neben die Strecke. So blieb es beim Sieg von Schmidt vor Höllbach und Chareyre.

Auch im Superfinale gelang Höllbacher der beste Start. In Runde 4 presste sich Schmidt durch, dabei konnte auch Chareyre am KTM-Piloten vorbeigehen. Doch Höllbacher ließ nicht locker und konnte einige Runden später wieder auf Platz 2 vordringen. Vier Runden vor dem Ende setzte er eingangs des Offroad-Teils einen Angriff gegen Schmidt. Doch etwas zu optimistisch – sie kollidierten! Höllbacher stürzte und Schmidt musste weit gehen über den Anlieger. Lachender Dritter war Chareyre, der an beiden vorbeizog und vor Schmidt den Lauf gewinnen konnte. Lokalmatador Milan Sitniansky (Honda) freute sich über Rang 3 vor dem enttäuschten Höllbacher.

Der Tagessieg ging an Schmidt, der Schwabe konnte damit seine Meisterschaftsführung leicht von zwei auf fünf Punkte Vorsprung ausbauen.



ALLE ERGEBNISSE

WM-Gesamtstand nach 12 von 18 Läufen:

1. SCHMIDT, Marc Reiner (D, TM), 73 Punkte

2. CHAREYRE, Thomas (F, TM), 70

3. HÖLLBACHER, Lukas (A, KTM), 65

4. SITNIANSKY, Milan (CZ, Honda), 53

5. SAMMARTIN, Elia (I, TM), 52