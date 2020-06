Live bei SPEEDWEEK auf Instagram: Chris Stange (KTM)

Immer dienstags um 19 Uhr gibt es auf der Instagram-Seite von SPEEDWEEK.com ein zirka halbstündiges Live-Interview. Diese Woche wird KTM-Pilot Christian Stange aus der Supersport-300-WM für Unterhaltung sorgen.

Ende Mai nahmen in der Coronakrise in den USA die Supercross-WM sowie die Superbike-Serie MotoAmerica als erste große Rennserien den Betrieb wieder auf. Die MotoGP-WM hat ihren Start für den 19. Juli in Jerez angesetzt, Superbike- und Supersport-WM machen am ersten August-Wochenende auf der Rennstrecke in Andalusien weiter.

Immer dienstags um 19 Uhr bittet SPEEDWEEK.com einen Rennfahrer zum Interview, dieses wird auf unserer Instagram-Seite live übertragen.



Um sich die Interviews anschauen zu können, müssen die User auf Instagram registriert und eingeloggt sein, wenn wir von zuhause übertragen. SPEEDWEEK finden Sie unter www.instagram.com/speedweek_com

Diese Woche an der Reihe: Supersport-300-Fahrer Christian Stange aus dem Team Freudenberg KTM.



Der 22-Jährige war die letzten zwei Jahre in der Supersport-WM auf Honda und Kawasaki auf unterlegenem Material unterwegs, in 15 Rennen gelangen ihm fünf Punkteränge. Sein Glanzstück: Platz 13 im letzten Jahr in San Juan/Argentinien.



Für dieses Jahr wechselte der Sachse in die 300er-Weltmeisterschaft und pilotiert dort eine KTM RC390R. Im März verbrachte er je drei Tage in Almeria und Portimao, wegen des schlechten Wetters konnte er letztlich aber nur vier Tage testen.

Kalender Supersport-300-WM 2020:

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt



Ohne Termin: Donington Park/GB, Assen/NL



Gestrichen: Imola, Oschersleben