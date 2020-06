Was Ana Carrasco (Kawasaki) besser, schneller macht

Als erste Frau gewann Ana Carrasco in einer Solo-Klasse eine Straßenweltmeisterschaft. Seit ihrem historischen Triumph in der Supersport-WM 300 wuchs die Spanierin zu einer noch besseren Rennfahrerin heran.

Als Ana Carrasco 2018 die Supersport-WM 300 gewann, schrieb die Spanierin Geschichte und brachte den Motorradsport auch in den Fokus von Medien außerhalb der Szene. Die Kawasaki-Piloten absolvierte seitdem unzählige PR-Auftritte und ist weiterhin eine gefragte Person.



Als WM-Dritte 2019 (2 Siege, 5 Podestplätze) bewies sie, dass der Titelgewinn kein Zufallsprodukt war.

Nun arbeitet Carrasco mit ihrer Crew an der Vorbereitung auf die Saison 2020 in der Supersport-WM 300. Die adrette Spanierin will in diesem Jahr ihre zweite Weltmeisterschaft in der Nachwuchsklasse gewinnen.



Die Corona-Pandemie machte die optimale Vorbereitung aber unmöglich, erst am 22. Mai konnte Carrasco mit ihrem Provec-Team in Barcelona einen Test durchführen.



Provec Racing organisiert seit 2012 den Werksauftritt von Kawasaki in der Superbike-WM, davor war das spanische Team in der Supersport-WM aktiv. Für die Weltmeisterin wurde 2019 eine 300er-Abteilung gegründet. Das neue Umfeld tut Carrasco gut.



«Für mich ist Provec Racing das beste Team, in dem ich je gewesen bin», lobt die 23-Jährige bei motosan.es. «Sie geben mir alles, damit ich mich als Fahrerin weiterentwickeln und verbessern kann. Vom ersten Tag habe ich mich sehr geliebt gefühlt. Dieses Team ist im Moment wie meine Familie, sie arbeiten alle in die gleiche Richtung, damit ich Siege einfahren kann. Die Wahrheit ist, dass ich ihnen sehr dankbar bin, weil sie mich als Pilot sehr verbessert haben.»

Unterstützung erhält die Jura-Studentin auch von Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea.



«Zu Jonathan habe ich eine sehr gute Beziehung und für mich ist er eine sehr wichtige Stütze. Ich versuche, auf alle seiner Ratschläge zu hören – für mich ist er derzeit einer der besten Fahrer der Welt», meinte Carrasco weiter. « Ich achte auch sehr auf seine Arbeitsweise und seine Art, sich um das Team zu kümmern. Für mich ist er das beste Vorbild auf und neben der Strecke.»