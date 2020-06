Ana Carrasco (Kawasaki): Lukrativer Deal mit Hyundai

Als die Superbike-WM nach der Saison 2018 mit seinen Dienstfahrzeugen zu Hyundai wechselte, rümpften manche die Nase. Aber die Koreaner haben echtes Interesse an der seriennahen Meisterschaft.

Die Superbike-WM ist eine von Italien geprägte Meisterschaft: Die meisten Teams kommen aus dem Stiefelland, die Reifen kommen von Pirelli und als Safety-Car kam über Jahre oder ein Alfa Romeo zum Einsatz.

Als aber die Dorna im Herbst 2012 die Geschicke der seriennahen Meisterschaft übernahm, änderte die Organisation über Nacht die Nationalität. Und in den Jahren 2017/18 wurden die Fahrzeuge der Offiziellen nicht mehr von Alfa, sondern von Seat gestellt – seit 2019 von Hyundai. Der Vertrag mit dem koreanischen Hersteller läuft über drei Jahre.



Zur Info: Hyundai wurde erst 1967 gegründet, wuchs aber in kürzester Zeit zu einem global erfolgreichen Autokonzern.

Sein Engagement in der seriennahen Meisterschaft baut Hyundai weiter aus und angelte sich die Spanierin Ana Carrasco als Botschafterin. Der SSP-300-Weltmeisterin von 2018 bekommt für die Dauer der Partnerschaft einen i30 Fastback N mit 275 PS gestellt – dasselbe Fahrzeug wie bei den SBK-Events.



«So wie Hyundai eine Marke ohne Grenzen ist und seit jeher mit dem Wettbewerb verbunden ist, steht Ana für die Anstrengung und Entschlossenheit, in einer so harten und komplizierten Weltmeisterschaft wie dem Supersport-WMM 300 im harten Wettbewerb ans Limit zu gehen», begründet Leopoldo Satrustegu von Hyundai Spanien.