Positive Aussichten: Pedercini bestätigt Expansion

Die Superbike-WM 2020 ist für das Team Pedercini ein Drama, doch die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Beim Meeting in Barcelona tritt das Kawasaki-Team mit drei Piloten an.

Teammanager Lucio Pedercini braucht in diesem Jahr gute Nerven. Zuerst der plötzliche Absprung von Hauptsponsor Global Solution, dann der schwere Sturz von Sandro Cortese und die schwierige Suche nach einem adäquaten Ersatz.



Nach Roman Ramos, der die ZX-10RR des italienischen Teams in Aragón pilotierte, kommt in Barcelona Valentin Debise zum Einsatz.

Aber nun überrascht Pedercini mit weiteren neuen Gesichtern in der Box: Mit Wildcards werden Daniel Mogeda (15) und Nicola Bernabé (18) in den Farben des Teams an der Supersport-WM 300 teilnehmen.



Erst vor kurzem hatte der ehemalige Rennfahrer gegenüber SPEEDWEEK.com von Überlegungen gesprochen, im nächsten Jahr gemeinsam mit David Salom ein Team in der Nachwuchsserie zu etablieren.

«Wir haben uns entschlossen, den Einstieg in die SSP300 früher vorzunehmen, um zu verstehen, wie die Serie funktioniert», erklärte der Teammanager. «Wir freuen uns, dass wir mit unserem Plan für 2021 schon beginnen. Es ist Tradition, dass unser Team ein Förderer von Talenten ist, die durch uns bekannt wurden.»