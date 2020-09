Sorgen um Ana Carrasco nach Sturz bei Estoril-Test

Der Gewinn der diesjährigen Supersport-WM 300 wird für Ana Carrasco zur Nebensächlichkeit. Die Kawasaki-Pilotin wird nach einem schweren Sturz in Estoril im Krankenhaus an der Wirbelsäule behandelt.

Um sich optimal auf die letzten drei Saisonrennen vorzubereiten, rückte Ana Carrasco mit ihrem Kawasaki-Werksteam zu einem Test nach Estoril aus. Auf der portugiesische Piste findet in diesem Jahr das Saisonfinale der Supersport-WM 300 statt; zuletzt war sie 1993 Bestandteils des Kalenders der seriennahen Weltmeisterschaft.



Der Test endete mit einem Desaster.

Am Donnerstagvormittag stürzte die Weltmeisterin von 2018 schwer und brach sich beim Aufprall die Brustwirbel D4 und D6. Carrasco war nach dem Sturz bei Bewusstsein und klagte über Schmerzen in diesem Bereich. Weitere Auswirkungen scheint es nicht zu geben; die adrette Spanierin kann alle Gliedmaßen bewegen. Sie befindet sich zur Behandlung im Krankenhaus Sao Francisco de Xavier in Lissabon.



«Mir geht es soweit gut», meldete sich die 23-Jährige aus dem Krankenhaus. «Ich habe einen Bruch der Wirbel D4 und D6, aber ich fühle mich gut. Hoffentlich kann ich bald nach Barcelona zurückkehren, um dort so schnell wie möglich an meiner Genesung zu arbeiten.»

Ob Carrasco operiert werden muss, ist noch nicht bekannt. Sicher wird sie aber längere Zeit ausfallen. Angesichts 34 Punkte Rückstand auf WM-Leader Jeffrey Buis (Kawasaki) sollte die Gesundheit für Carrasco im Vordergrund stehen.