Ana Carrasco operiert – Dokumentarfilm veröffentlicht

Der Zeitpunkt hätte besser sein können: Während Ana Carrasco im Krankenhaus liegt, wurde der Dokumentarfilm über die Supersport-300-Weltmeisterin von Rakuten TV veröffentlicht.

Am Dienstag wurde Ana Carrasco in Barcelona an der Wirbelsäule operiert. Letztendlich waren es drei Brustwirbel, die beim Trainingssturz in Estoril Schaden genommen haben. Die adrette Spanierin ließ aus dem Krankenhaus wissen, dass der Eingriff erfolgreich war.

Dieses vorerst letzte Kapitel ihrer Motorsportkarriere fehlt im Dokumentarfilm über die 23-Jährige, der seit Donnerstag kostenlos bei ‹Rakuten TV› zu sehen ist. Erforderlich ist lediglich eine Registrierung und ein geeignetes Endgerät.



Der Film ist im spanischen Originalton, Untertitel sind in deutsch und weiteren Sprachen verfügbar. Im 80-minütigen Werk kommen Wegbegleiter der Supersport-300-Weltmeisterin von 2018 zu Wort: Eltern, Freundinnen, Teamchefs und auch Rekordweltmeister Jonathan Rea.

Als erste Frau, die eine Solo-Klasse einer Straßenweltmeisterschaft gewann, sorgte die Jura-Studentin für Schlagzeilen wie sonst nur Stars wie Rossi oder Hamilton. Interviews und PR-Events bestimmten seitdem den Alltag der flotten Spanierin.



«Alles, was ich erreicht habe, hilft, Barrieren zu überwinden, und erleichtert den Weg für die nächste Generation Frauen», erklärte die Kawasaki-Pilotin ihre Beweggründe. «Ich freue mich sehr, der Öffentlichkeit meinen Lebensweg zu zeigen und die Aufmerksamkeit auf Frauen in der Motorradbranche zu lenken. ‹Ride Your Dream› erzählt die Geschichte, dass jeder alles erreichen kann und seinen eigenen Weg gehen kann, um seine Träume zu verwirklichen. Egal wie schwierig der Weg ist.»