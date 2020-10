Magny-Cours, Lauf 1: Jeffrey Buis gewinnt Sturzorgie

Das erste Rennen der Supersport-WM 300 in Magny-Corus war von Regen und vielen Stürzen überschattet. Jeffrey Buis bewies mit dem Sieg eindrucksvoll, warum er WM-Führender ist.

Nach den verregneten Rennen der Superbike- und Supersport-WM hatte sich das Wetter in Magny-Cours für die 300er-Serie etwas beruhigt. Bei komplett nasser Piste und nur 14 Grad Asphalttemperatur waren die Bedingungen für junge Piloten dennoch heikel.

Wie zuletzt in Barcelona hatte Kawasaki-Pilot Tom Booth-Amos die Superpole gewonnen, die erste Startreihe komplettierten seine Markenkollegen Marc Garcia und Tom Edwards. WM-Leader Jeffrey Buis, ebenfalls Kawasaki, ging von Startplatz 6 ins Rennen. Weil der einzige deutsche Teilnehmer, Yamaha-Pilot Alan Kroh, im Last-Chance-Race nur Elfter wurde, finden die Rennen der Nachwuchsserie in Frankreich ohne Teilnehmer aus Deutschland statt.



Der erste schwerwiegenden Zwischenfall ereignete sich bereits in der fünften Kurve, als Victor Rodriguez nach einem Kontakt mit einem anderen Piloten stürzte. Der Spanier war bei Bewusstsein, musste aber von den Streckenposten geborgen werden – es folgte der Rennabbruch. Der Restart wurde auf nur noch sechs statt der ursprünglichen zehn Runden angesetzt.

Der Restart verlief reibungslos, aber bereits in der Startrunde stürzten erneut drei Piloten. An der Spitze setzten sich Zunächst Booth-Amos, Buis und Scott Deroue ab. Als sich der Pole-Setter mit einem Sturz aus dem Rennen verabschiedete, machten die beiden Niederländer den Sieg unter sich aus.



In der letzten Runde presste sich Buis an seinem Teamkollegen vorbei und baute damit seine WM-Führung auf Deroue auf 21 Punkte aus.

So lief das Rennen

Start: Booth-Amos gewinnt den Start, dann Garcia und Buis. Garcia stürzt in Kurve 3. Sofuoglu auf Platz 4, Deroue Siebter.

Runde 1: Booth-Amos und Buis führen 2,8 sec vor Sofuoglu und Deroue. Rovelli und Perez stürzen spektakulär – ihre Motorräder sind Kernschrott.

Runde 2: Booth-Amos eine Sekunde vor Buis. Deroue mit schnellster Rennrunde in 2:08,576 min vorbei an Sofuoglu auf Platz 3. Sturz Meikon Kawakami.

Runde 3: Es regnet wieder stärker. Leader Booth-Amos stürzt in der letzten Kurve. Buis führt 0,4 sec vor Deroue, der zuletzt 2 sec schneller fuhr als sein Teamkollege.

Runde 4: Deroue hat mehr Vertrauen und bremst sich gekonnt an Buis vorbei in Führung. Sofuoglu Dritter.

Runde 5: Deroue 0,5 sec vor Buis und 5,4 sec vor Sofuoglu. Sturz Edwards.

Letzte Runde: Buis gewinn gewinnt 0,121 sec vor Deroue. 3. Sofuoglu, Coppola, McGlinchey sowie Kalinin.

Ergebnis Supersport-WM 300, Magny-Cours, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jeffrey Buis Kawasaki ##:##,### min 2. Scott Deroue Kawasaki + 0,121 sec 3. Bahattin Sofuoglu Yamaha + 8,537 4. Kevin Sabatucci Kawasaki + 12,987 5. Hugo De_Cancellis Yamaha + 13,574 6. Yuta Okaya Kawasaki + 17,608 7. Samuel Di_Sora Kawasaki + 17,851 8. Koen Meuffels Kawasaki + 21,471 9. Enzo De_La_Vega Yamaha + 25,037 10. Ton Kawakami Yamaha + 27,069 11. Bruno Ieraci Kawasaki + 28,048 12. Felipe Macan Yamaha + 28,312 13. Adrian Huertas Yamaha + 29,433 14. Tom Bramich Kawasaki + 30,519 15. Daniel Blin Yamaha + 30,910 16. Mirko Gennai Yamaha + 33,127 17. Lukas Simon Kawasaki + 34,696 18. Tom Bercot Yamaha + 36,866 19. Johan Gimbert Kawasaki + 37,506 20. Unai Orradre Yamaha + 38,952 21. Sylvain Markarian Yamaha + 39,174 22. Inigo Iglesias Kawasaki + 42,513 23. Jarno Ioverno Kawasaki + 44,298 24. Marc Garcia Kawasaki + 44,505 25. Kim Aloisi Yamaha + 48,488 26. Thomas Brianti Kawasaki > 1 min 27. Eunan Mcglinchey Kawasaki > 1 min Out Alfonso Coppola Kawasaki Out Nick Kalinin Kawasaki Out Tom Edwards Kawasaki Out Tom Booth-Amos Kawasaki Out Petr Svoboda Yamaha Out Meikon Kawakami Yamaha Out Filippo Rovelli Kawasaki Out Mika Perez Kawasaki Out Diaz Yamaha Out Rodriguez Yamaha