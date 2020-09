Barcelona, Lauf 2: 10 Jahre nach Haga – Japaner siegt

Als erster Japaner seit Noriyuki Haga konnte Yuta Okaya den zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Barcelona gewinnen. Alan Kroh verpasste die Punkte.

Herrliches Spätsommerwetter begrüßte die Piloten der Supersport-WM 300 zu ihrem zweiten Lauf in Barcelona. Innerhalb nur 0,1 sec qualifizierten sich die Kawasaki-Piloten Tom Booth-Amos, Yuta Okaya und der bisher unauffällige Paolo Grassia für die erste Startreihe. Alan Kroh, der auch in Barcelona einziger Deutscher ist, stellte seine Yamaha auf die starke sechste Position, hingegen WM-Leader Jeffrey Buis (Kawasaki nur von Platz 13 ins Rennen ging.



Überraschend verpassten der WM-Zweite Scott Deroue (Kawasaki) und Bahattin Sofuoglu (Yamaha) die direkte Qualifikation für das Rennen. Im Last-Chance-Race sicherten sie sich noch die Startplätze 30 und 31.

Das Rennen verlief typisch für die Nachwuchsserie mit reichlich Windschattenduellen und Positionskämpfen. Die Spitzengruppe umfasste zeitweise 15 Piloten, die allesamt Siegchancen hatten. An der Spitze wechselten sich unter anderem WM-Leader Jeffrey Buis, Lauf-1-Sieger Tom Booth-Amos, Yuta Okaya mehrfach ab.



Mit zunehmender Renndistanz kristallieren sich Booth-Amos und Buis als die stärksten Piloten heraus. Doch dann kegelten sich in der letzten Runde Orradre, Booth-Amos und Sofuoglu aus dem Rennen. Im Durcheinander schlüfte Okaya an die Spitze und gewann vor seinen Teamkollegen Deroue und Buis den zweiten Lauf.



Der 21-Jährige aus Tokio ist der erste Japaner seit Noriyuki Haga auf dem Nürburgring 2010, der ein Rennen in der seriennahen Motorradweltmeisterschaft gewinnen konnte.

Alan Kroh, der in Abwesenheit von Freudenberg KTM einziger deutscher Teilnehmer war, kam nach guten Start als Fünfter aus der ersten Runde, fiel dann aber immer weiter zurück. In Runde 5 von 10 war der Yamaha-Pilot außerhalb der Top-15; als 16. kreuzte er die Ziellinie.

So lief das Rennen

Runde 1: Okaya, Booth-Amos, Ieraci und Orradra innerhalb 0,073 sec. Kroh (5.) nur 0,2 sec hinter der Spitze. Massensturz von 5 Piloten in Kurve 10.

Runde 2: WM-Leader Buis hat zur Spitze aufgeschlossen. Kroh auf Platz 8 zurückgefallen. Deroue bereits Siebter!

Runde 3: Schnellste Rennrunde Buis (2.) in 1:55,959 min. Die Top-10 innerhalb 1,2 sec.

Runde 4: Mit Okaya, Buis und Deroue liegen drei MTM Kawasaki-Piloten an der Spitze. Kroh auf Platz 13.

Runde 5: Lauf-1-Sieger Booth-Amos führt das Rennen mit 0,4 sec Vorsprung an. Kroh als 17. außerhalb der Punkteränge.

Runde 6: Booth-Amos kann sich nicht absetzen. Buis, Deroue, Okaya und Orradre sind immer in Schlagdistanz.

Runde 7: Buis vor Booth-Amos und Orradre.

Runde 8: Die Top-8 innerhalb 0,8 sec.

Runde 9: Deroue erstmals Führender.

Letzte Runde: Stürze in der Spitzengruppe – Okaya gewinnt 0,045 sec vor Deroue und 0,161 sec vor Buis.

Ergebnis Supersport-WM 300, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Yuta Okaya Kawasaki 19:33,430 min 2. Scott Deroue Kawasaki + 0,045 sec 3. Jeffrey Buis Kawasaki + 0,161 4. Koen Meuffels Kawasaki + 0,239 5. Meikon Kawakami Yamaha + 0,292 6. Inigo Iglesias Kawasaki + 0,343 7. Hugo De_Cancellis Yamaha + 0,697 8. Nick Kalinin Kawasaki + 0,773 9. Adrian Huertas Yamaha + 1,221 10. Bahattin Sofuoglu Yamaha + 1,259 11. Samuel Di_Sora Kawasaki + 1,455 12. Daniel Mogeda Kawasaki + 2,007 13. Mika Perez Kawasaki + 2,032 14. Angel Heredia Kawasaki + 2,085 15. Paolo Grassia Kawasaki + 2,318 16. Alan Kroh Yamaha + 2,549 17. Thomas Brianti Kawasaki + 3,098 18. Alfonso Coppola Kawasaki + 3,337 19. Victor Rodriguez Yamaha + 10,316 20. Mirko Gennai Yamaha + 12,808 21. Marc Garcia Kawasaki + 12,834 22. Francesc Perez Yamaha + 13,094 23. Iker Garcia Kawasaki + 13,334 24. Jose Perez Yamaha + 14,130 25. Felipe Macan Yamaha + 14,147 26. Unai Orradre Yamaha + 23,266 27. Gabriele Mastroluca Kawasaki > 1 min 28. Ton Kawakami Yamaha > 1 min 29. Tom Booth-Amos Kawasaki > 1 min Out Bruno Ieraci Kawasaki Out Filippo Rovelli Kawasaki Out Kim Aloisi Yamaha Out Kevin Sabatucci Kawasaki Out Johan Gimbert Kawasaki Out Alejandro Carrion Kawasaki