​Erstaunlich: Vierfacher Triumph von Kawasaki-Team

Keine andere Serie ist so umkämpft wie die Supersport-WM 300. Dass im zweiten Rennen in Barcelona vier Teamkollegen die ersten vier Positionen belegten, kann kein Zufall sein.

Für das belgische Team MTM Kawasaki läuft es in der Supersport-WM 300 gut, richtig gut sogar. Mit dem dreifachen Saisonsieger Jeffrey Buis stellt man WM-Leader, mit Scott Deroue (1 Sieg) den WM-Zweiten und seit Barcelona präsentiert sich auch Yuta Okaya als Siegfahrer.



Teammanager Ludo van der Veken hatte offenbar ein gutes Händchen bei der Auswahl seiner diesjährigen Piloten!

Der Zieleinlauf zum zweiten Rennen ist das vorläufige Highlight für das Kawasaki-Team. In der Reihenfolge Okaya, Deroue, Buis und Koen Meuffels kamen alle vier Piloten auf den ersten vier Positionen ins Ziel. Mehr Dominanz geht nicht.



Okaya sorgte so für den ersten Sieg eines Japaners in der Supersport-WM 300 und für den ersten japanischen Sieg in der seriennahen Weltmeisterschaft seit Noriyuki Haga auf dem Nürburgring 2010.



«Der erste japanische Sieg im in der SSP-WM 300 – ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben», jubelte der 21-Jährige. «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, ein solches Rennen zu gewinnen! Erst in der letzten Kurve konnte ich noch an Scott vorbeikommen.»

Deroue wiederum hätte beinahe das Kunststück geschafft, von Startplatz 29 den Sieg einzufahren – dem Niederländer fehlten dazu nur 45/1000 sec.



Überhaupt schenkten sich die vier MTM-Piloten nichts: Sie brausten innerhalb nur 0,239 sec über den Zielstrich. In der Teamwertung hat MTM Kawasaki 330 Punkte gesammelt – das sind 179 mehr als das zweitbeste Team!

Ergebnis Supersport-WM 300, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Yuta Okaya Kawasaki 19:33,430 min 2. Scott Deroue Kawasaki + 0,045 sec 3. Jeffrey Buis Kawasaki + 0,161 4. Koen Meuffels Kawasaki + 0,239 5. Meikon Kawakami Yamaha + 0,292 6. Inigo Iglesias Kawasaki + 0,343 7. Hugo De_Cancellis Yamaha + 0,697 8. Nick Kalinin Kawasaki + 0,773 9. Adrian Huertas Yamaha + 1,221 10. Bahattin Sofuoglu Yamaha + 1,259 11. Samuel Di_Sora Kawasaki + 1,455 12. Daniel Mogeda Kawasaki + 2,007 13. Mika Perez Kawasaki + 2,032 14. Angel Heredia Kawasaki + 2,085 15. Paolo Grassia Kawasaki + 2,318 16. Alan Kroh Yamaha + 2,549 17. Thomas Brianti Kawasaki + 3,098 18. Alfonso Coppola Kawasaki + 3,337 19. Victor Rodriguez Yamaha + 10,316 20. Mirko Gennai Yamaha + 12,808 21. Marc Garcia Kawasaki + 12,834 22. Francesc Perez Yamaha + 13,094 23. Iker Garcia Kawasaki + 13,334 24. Jose Perez Yamaha + 14,130 25. Felipe Macan Yamaha + 14,147 26. Unai Orradre Yamaha + 23,266 27. Gabriele Mastroluca Kawasaki > 1 min 28. Ton Kawakami Yamaha > 1 min 29. Tom Booth-Amos Kawasaki > 1 min Out Bruno Ieraci Kawasaki Out Filippo Rovelli Kawasaki Out Kim Aloisi Yamaha Out Kevin Sabatucci Kawasaki Out Johan Gimbert Kawasaki Out Alejandro Carrion Kawasaki