Magny-Cours, Lauf 2: Garcia nutzt Regenchaos zum Sieg

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Magny-Cours wurde von Marc Garcia (Kawasaki) gewonnen. Markenkollege Jeffrey Buis sorgte als Zweiter für eine Vorentscheidung in der Weltmeisterschaft.

Wie zuletzt in Barcelona gewann Kawasaki-Pilot Tom Booth-Amos auch die Superpole in Magny-Cours, die erste Startreihe im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 komplettierten seine Markenkollegen Marc Garcia und Tom Edwards. WM-Leader und Lauf-1-Sieger Jeffrey Buis, ebenfalls Kawasaki, ging von Startplatz 6 ins Rennen.



Weil der einzige deutsche Teilnehmer, Yamaha-Pilot Alan Kroh, im Last-Chance-Race nur Elfter wurde, finden die Rennen der Nachwuchsserie in Frankreich ohne Teilnehmer aus Deutschland statt.



Gleich drei Piloten wurden nach Stürzen am Samstag für rennuntauglich erklärt: Victor Rodriguez, Meikon Kawakami und Eunan McGlinchey.

Seit dem Mittag regnete es in Magny-Cours nicht mehr, doch das Wetter blieb kalt und die Strecke feucht. Obwohl die Ideallinie zunehmend trocknete, wurde es als Regenrennen gestartet. Einen Abbruch wegen einsetzenden Regens würde es also nicht geben. Noch in der Startaufstellung entschieden sich einige Piloten, auf Slicks ins das Rennen über zehn Runden zu starten.



Das Rennen verlief typisch für die Nachwuchsserie mit reichlich Windschattenduellen und Positionskämpfen; in jeder Kurve änderten sich die Positionen. Die Spitzengruppe umfasste bis zu acht Piloten, die allesamt Siegchancen hatten. Als es ab Runde 6 wieder stärker regnete, wurde das Rennen ein Balanceakt.

An der Spitze wechselten sich unter anderem WM-Leader Jeffrey Buis, Scott Deroue, Marc Garcia, Filipo Rovelli und Hugo De Cancellis mehrfach ab. Mit einer grandiosen letzten Runde sicherte sich Garcia den Sieg vor Buis und de Cancellis.



In der Gesamtwertung führt Buis nun 28 Punkte vor seinem Teamkollegen Scott Deroue.

So lief das Rennen

Start: Garcia vor Edwards und Booth-Amos. Dann Buis und Di Sora.

Runde 1: Die Top-5 innerhalb 1,3 sec. Booth-Amos fällt nach Fehler auf Platz 13 zurück.

Runde 2: Die Führungsgruppe liegt 2,8 sec vor den Verfolgern. Schnellste Rennrunde Meuffels (9.) in 2:03,202 min.

Runde 3: Rovelli führt vor Garcia und Edwards. De Cancellis (6.) führt fährt 1,5 sec schneller als die Spitze!

Runde 4: Während die Spitze 2:03 min fährt, legt Meuffels auf Platz 7 eine 2:01,368 vor. Die Top-8 liegen jetzt innerhalb 2 sec.

Runde 5: Garcia führt vor Deroue und Rovelli. Buis auf vier. Di Sora (6.) schnellste Rennrunde in 2:00,887 min.

Runde 6: Es regnet wieder, aber die Spitze hat Regenreifen.

Runde 7: Rovelli 0,3 sec vor Garcia und 0,5 vor Buis.

Runde 8: De Cancellis 0,8 sec Rovelli und Deroue.

Runde 9: De Cancellis weiter um ein paar Meter in Führung, die Top-6 trennen aber nur 1,5 sec.

Letzte Runde: Garcia gewinnt vor Buis und de Cancellis.

Ergebnis Supersport-WM 300, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Marc Garcia Kawasaki 20:40,693 min 2. Jeffrey Buis Kawasaki + 0,749 sec 3. Hugo De Cancellis Yamaha + 1,037 4. Scott Deroue Kawasaki + 2,310 5. Yuta Okaya Kawasaki + 2,472 6. Adrian Huertas Yamaha + 2,581 7. Koen Meuffels Kawasaki + 2,727 8. Tom Edwards Kawasaki + 5,389 9. Alvaro Diaz Yamaha + 5,629 10. Felipe Macan Yamaha + 9,472 11. Filippo Rovelli Kawasaki + 9,794 12. Bruno Ieraci Kawasaki + 12,421 13. Alfonso Coppola Kawasaki + 12,716 14. Ton Kawakami Yamaha + 17,538 15. Enzo De La Vega Yamaha + 19,572 16. Unai Orradre Yamaha + 20,442 17. Daniel Blin Yamaha + 21,529 18. Inigo Iglesias Kawasaki + 23,485 19. Jarno Ioverno Kawasaki + 23,645 20. Kim Aloisi Yamaha + 27,764 21. Tom Bercot Yamaha + 28,202 22. Lukas Simon Kawasaki + 31,168 23. Johan Gimbert Kawasaki + 31,733 24. Samuel Di Sora Kawasaki + 32,603 25. Sylvain Markarian Yamaha + 49,611 26. Tom Booth-Amos Kawasaki > 1 min 27. Petr Svoboda Yamaha > 1 min 28. Mika Perez Kawasaki > 1 min 29. Mirko Gennai Yamaha > 1 min 30. Tom Bramich Kawasaki > 1 min Out Kevin Sabatucci Kawasaki Out Bahattin Sofuoglu Yamaha Out Nick Kalinin Kawasaki Out Thomas Brianti Kawasaki