Estoril, Lauf 1: Jeffrey Buis ist SSP-300-Weltmeister

Nach Rennabbruch und vielen Stürzen gewann Mika Perez das erste Rennen der Supersport-WM 300 in Estoril. Jeffrey Buis reichte ein sechster Platz zum Gewinn der Meisterschaft.

Das Wetter in Estoril ist auch zum Start des ersten Rennens der Supersport-WM 300 noch angenehm. Bei Start zeigte das Thermometer 18 Grad und eine Asphalttemperatur von 30 Grad.



Innerhalb nur 0,1 sec qualifizierten sich die Kawasaki-Piloten Nick Kalinin, Mika Perez und Bruno Ieraci für die erste Startreihe. Überraschend qualifizierten sich die WM-Rivalen Scott Dereou (2.) und Jeffrey Buis (WM-Leader) nur auf den Positonen 18 bzw. 19. Alan Kroh, der auch in Estoril einziger Deutscher ist, stellte seine Yamaha auf die 28. Position.

Um Weltmeister zu werden, durfte Buis nicht mehr als drei Punkte auf seinen Landsmann und Teamkollegen verlieren – oder vor ihm ins Ziel kommen. Und genau das tat der Kawasaki-Pilot. In der Verfolgergruppe hielt sich Buis immer in Sichtweite zu Deroue auf, um in den letzten zwei Runden weiter nach vorne zu kommen und als Sechster Deroue um zwei Positionen zu überflügeln.



Den Sieg machte in den letzten Rennrunde eine Vierergruppe unter sich aus. Als Sieger kreuzte Mika Perez nur 13/1000 sec vor Koen Meuffels und 55/1000 sec vor Tom Booth-Amos die Ziellinie.



Alan Kroh kam außerhalb der Punkte auf der 19. Position ins Ziel.

So lief das Rennen

Start: Kalinin vor Perez und Ieraci. Buis 17, Deroue 18. Kroh auf 27. In Kurve 4 ein heftiger Sturz von drei Piloten im hinteren Feld.

Runde 1: Die Top-10 innerhalb einer Sekunde. Deroue auf 11, Buis auf 15.

Runde 2: Auf der Geraden die typischen Windschattenduelle. Perez liegt vorne, aber nur für wenige Kurven. Buis (14.) und Deroue (9.) fahren in 1:51,488 min die identisch schnellste Rennrunde. Sturz Mirko Gennai.

Runde 3: Die vordere Gruppe mit 11 Piloten führt 1 sec vor den Verfolgern mit Buis.

Runde 4: Booth-Amos in 1:51,374 die schnellste Rennrunde.

Runde 5: Deroue auf Platz 7, aber die Verfolger schließen auf. Sturz Svoboda.

Runde 6: Deroue (9.) und Buis (11.) nur um 0,2 sec getrennt.

Runde 7: Die Top-6 haben sich abgesetzt. Die WM-Anwärter sind nicht dabei. Sturz Carrion.

Runde 8 : Sturz von Orradro und Kalinin in der Schikane – ein heilloses durcheinander. Deroue und Buis kommen heil durch.

Runde 9: Booth-Amos, Perez, Meuffels und Ieraci kämpfen um den Sieg. Deroue und Buis um ein Top-10-Finish. Kroh auf Platz 18.

Letzte Runde: Perez gewinnt 13/1000 sec vor Meuffels und 55/1000 sec vor Booth-Amos. Buis wird Sechster und ist Supersport-300-Weltmeister 2020. Deroue auf Platz 8, Kroh auf 19.

Ergebnis Supersport-WM 300, Estoril, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Mika Perez Kawasaki 18:40,850 min 2. Koen Meuffels Kawasaki + 0,013 sec 3. Tom Booth-Amos Kawasaki + 0,055 4. Bruno Ieraci Kawasaki + 0,234 5. Victor Rodriguez Yamaha + 5,764 6. Jeffrey Buis Kawasaki + 5,782 7. Samuel Di Sora Kawasaki + 5,805 8. Scott Deroue Kawasaki + 5,829 9. Meikon Kawakami Yamaha + 5,988 10. Ton Kawakami Yamaha + 6,612 11. Kevin Sabatucci Kawasaki + 6,899 12. Yuta Okaya Kawasaki + 8,286 13. Marc Garcia Kawasaki + 8,932 14. Bahattin Sofuoglu Yamaha + 9,660 15. Jose Perez Gonzalez Yamaha + 12,649 16. Adrian Huertas Yamaha + 12,674 17. Johan Gimbert Kawasaki + 13,114 18. Alvaro Diaz Yamaha + 18,826 19. Alan Kroh Yamaha + 18,884 20. Tom Bercot Yamaha + 18,899 21. Marco Gaggi Yamaha + 32,255 22. Daniel Blin Yamaha + 32,335 23. Oscar Nunez Kawasaki + 32,591 24. Sylvain Markarian Yamaha + 32,611 25. Mirko Gennai Yamaha + 33,740 26. Alessandro Zanca Kawasaki + 46,635 Out Alejandro Carrion Kawasaki Out Unai Orradre Yamaha Out Nick Kalinin Kawasaki Out Petr Svoboda Yamaha Out Tom Edwards Kawasaki Out Tom Bramich Kawasaki Out Filippo Rovelli Kawasaki Out Alfonso Coppola Kawasaki Out Hugo De Cancellis Yamaha Out Thomas Brianti Kawasaki