SSP-300-Weltmeister Jeffrey Buis: Sein Weg zum Titel

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Estoril krönte sich Kawasaki-Pilot Jeffrey Buis zum Weltmeister der Nachwuchsserie. Der Niederländer fuhr eine erstaunliche Saison.

Nur die Teamkollegen Jeffrey Buis und Scott Deroue hatten in Esotil noch die Chance auf den WM-Titel der Supersport-WM 300. Buis hatte aber den Vorteil von 28 Punkten Vorsprung auf seinen Landsmann. Bereits am Samstag im ersten Rennen brachte der 18-Jährige mit einem sechsten Platz die Meisterschaft in trockene Tücher.

Buis war über die Saison der konstanteste Pilot und bewies einen ausgezeichneten Instinkt. In 14 Rennen fuhr der Teenager vier Siege und acht Podestplätze ein. Abgesehen von Jerez, als er nach einem Sturz im ersten Rennen nur als 30. das Ziel sah und angeschlagen im zweiten Lauf 13. wurde, waren Top-5-Plätze die Regel.



«Ich kann es immer noch nicht glauben, aber wir sind Weltmeister – es ist ein unbeschreibliches Gefühl», jubelte der Kawasaki-Pilot. «Estoril war kein einfaches Wochenende, aber wir sind dort angekommen, wo wir hin wollten.»

Der Niederländer weiß, dass er den Titel nicht alleine gewonnen hat.



«MTM Kawasaki MotoPort hat dieses Jahr ein fantastisches Motorrad aufgebaut und die Unterstützung im Team ist großartig», lobt Buis sein Team. «Es gibt so viele Menschen, die mich über die Jahre unterstützt haben, damit ich in die Weltmeisterschaft erreichen konnte und mich hier entwickeln konnte. Ich möchte allen dafür danken, denn sonst hätte ich es nicht so weit bringen können. Insbesondere möchte ich meiner Familie und meinen Sponsoren danken – dieser Titel ist auch für euch!»



Buis hat in der Supersport-WM 300 eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. 2019 war er in der Weltmeisterschaft nur WM-14. und hatte einen achten Platz als bestes Finish vorzuweisen. 2018 fuhr er noch mit bescheidenen Erfolg in nationalen Serien.

