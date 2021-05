Aragón, Lauf 1: Kawasaki dominiert Abbruchrennen

Mit einem Dreifach-Podium startet Kawasaki in Aragon in die neue Saison der Supersport-WM 300. Den Sieg räumte Adrian Huertas ab. Ein erstaunliches Rennen mit neuem Rundenrekord fuhr Ana Carrasco. Keine Punkte für KTM.

Bei Saisonauftakt der Supersport-WM 300 in Aragón sind 44 Piloten am Start, darunter unter anderem Weltmeister Jeffrey Buis (Kawasaki), Ana Carrasco (Kawasaki) und Bahattin Sofuoglu (Yamaha). Einziger KTM-Pilot ist Victor Steman, der für das deutsche Team Freudenberg am Start steht. Deutschsprachige Teilnehmer sind 2021 nicht dabei.



In der Superpole legte der Brasilianer Ton Kawakami (Yamaha) die schnellste Rundenzeit vor, Adrian Huertas (Kawasaki) und Unai Orradre (Yamaha) komplettieren die erste Startreihe. Titelverteidiger Buis erreichte Startplatz 8, Carrasco von 13. Steeman stellte die RC390R mit 2,5 sec Rückstand auf die 29. Startposition.

Die Nachwuchsserie startete um 12:45 Uhr bei 18 Grad Lufttemperatur in ihr erstes Rennen, und es war spannend. Typisch für die 300er-Serie kämpften eine Vielzahl von Fahrern an der Spitze. Windschattenschlachten und unzählige Positionswechsel bestimmten das Rennen über zwölf Runden.



Während in der Startphase an der Spitze alles glatt lief, stürzten im Mittelfeld gleich sechs Piloten in Kurve 12. Bis zur Zielflagge folgten weitere Ausfälle.

Vorne machte zunächst Huertas die Pace, doch die Verfolger in Person von Orradre, Booth-Amos, Kawakami und Buis ließen sich nicht abschütteln. Weil Huertas mehrfach das Track-Limit überfuhr, bekam der Spanier als erster Pilot der seriennahen Weltmeisterschaft die neu eingeführte ‹Long-Lap-Penalty› aufgebrummt. Der Kawasaki-Pilot büßte dadurch etwa eine Sekunde ein.



In Runde 9 gab es in Kurve 1 einen Sturz mit drei beteiligten Piloten, das Rennen wurde sofort abgebrochen und mit dem Stand des letzten Messpunkt gewertet – erstaunlicherweise hatte sich Huertas wieder auf Platz 1 vorgearbeitet und wurde somit als Sieger gefeiert. Tom Booth-Amos wurde Zweiter und Yuta Okaya Dritter. Das gesamte Podium von Kawasaki eingenommen.

Ana Carrasco fiel in den ersten zwei Runden auf Platz 26 zurück und hatte keine Chance, im Kampf um das Podium mitzumischen. Die Weltmeisterin von 2018 stellte in 2:06,452 min einen neuen Rundenrekord auf und schaffte es noch auf den respektablen elften Platz.



Nicht nach vorne ging es dagegen für die einzige KTM. Steeman büßte 17 sec auf den Rennsieger ein und wurde als 26. gewertet.