300er-Weltmeister Jeffrey Buis erhält höchste Ehrung

Mit vier Siegen krönte sich Jeffrey Buis 2020 zum Weltmeister der SSP-WM 300. Der niederländische Verband hebt den 19-Jährigen auf eine Stufe mit Vorzeigeathleten wie Michael van der Mark und MX-Star Jeffrey Herlings.

Alljährlich verleiht der niederländische Motorsportverband KNMV die Hans de Beaufort Trophäe. Diesen Ehre wird Motorsportlern zu Teil, die nicht nur erfolgreich sind, sondern auch mit ihrem Engagement ein Vorbild sind. Erfüllt in einem Jahr kein Fahrer nicht alle Anforderungen, wird der Preis nicht vergeben.



Die prominentesten Preisträger der vergangenen Jahre waren Glenn Coldenhoff (2019), Jeffrey Herlings (2018, 2016, 2015), Etienne Bax (2017) und Michael van der Mark (2014).



Der Preis ist dem 1947 von den Nazi ermordeten Motorradrennfahrer und Widerstandskämpfer Hans de Beaufort gewidmet.

Mit dem Gewinn der Supersport-WM 300 fuhr sich Kawasaki-Pilot Jeffrey Buis in den Kreis der Geehrten. Der 19-Jährige engagiert sich in seiner Freizeit im Kampf gegen den Krebs.



Im Rahmen eines Testtags in Assen erhielt Buis am Mittwoch die Auszeichnung von Barry Veneman übergeben, der beim KNMV für die Talentförderung zuständig ist.



«Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, zwischen großen Motorsport-Namen wie Egbert Streuer und Jeffrey Herlings zu stehen. Unglaublich, wie cool. Ich bin ziemlich beeindruckt. Es ist eine riesige Ehre», sagte Buis und ergänzte gegenüber rtvdrenthe. «Ich dachte, ich hätte nur einen Testtag in Assen. Wenn das dabei herauskommt, ist das super. Es ist unbeschreiblich, dass mir das in meinem Leben schon gelungen ist.»

«Neben dem WM-Titel tut er so viel mehr. Jeffrey arbeitet als Freiwilliger für ‹Against Cancer› und beschert kranken Kindern einen schönen Tag an der Rennstrecke. Außerdem trainiert er auch junge Piloten», erklärte Veneman. «sagt Veneman. «Der Preis ist für Fahrer, die sich durch ihre Persönlichkeit auszeichnen. Nicht nur auf, sondern auch abseits der Strecke. Jeffrey ist immer noch er selbst, vor allem dank deiner Eltern. Bei der ‹Against Cancer Foundation› ist er immer wenn es möglich ist dabei, um den Jugendlichen zu helfen. Das macht ihn zu einem sehr verdienten Namen, der auf dieser Trophäe eingraviert ist.»