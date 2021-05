Geglücktes Comeback: Ana Carrasco ist endültig zurück

Vor acht Monaten musste sich Ana Carrasco die Frage stellen, ob ihr Unfall in Estoril das Karriereaus bedeutet. Beim Saisonauftakt in Aragón hat die SSP-300-Weltmeisterin von 2018 allen Zweiflern das Gegenteil bewiesen.

Am 10. September 2020 hätte sich das Leben von Ana Carrasco für immer ändern können. An diesem Tag stürzte die Kawasaki-Pilotin bei Testfahrten in Estoril und brach sich mehrere Rückenwirbel. Am 15. September folgte eine umfangreiche Operation, in der sieben Wirbelkörper mit viel Metall miteinander verschraubt wurden, das im Januar 2021 wieder entfernt werden konnte.



Es vergingen mühsame Monate, aber die Spaniern gab nie auf und arbeitete konsequent an ihrem Comeback. Ihre erste richtige Bewährungsprobe hatte die Jura-Studentin beim ersten Saisonmeeting der Supersport-WM 300 in Aragón. Mit den Plätzen 11 und 5 bewies sie eindrucksvoll, dass mit ihr in der Saison 2021 wieder zu rechnen sein wird.

Wichtiger als die Platzierung sind ihre Rückstände: Im ersten Lauf verlor sie 2,1 sec auf den Sieger, im zweiten Rennen nur 0,3 sec. Sie war in beiden Rennen absolut konkurrenzfähig!



Und man man berücksichtigen, dass das erste Rennen drei Runden vor dem Ende abgebrochen wurde. Die taktisch klug agierende Carrasco hätte sich sehr wahrscheinlich weiter nach vorne orientiert. «Und ich hatte am Start einen Fehler gemacht – ich kam von der Piste ab und war auf Platz 26», ergänzte die 24-Jährige. «Körperlich ging es mir gut und ich nehme das Positive mit: Ich bin die schnellste Rennrunde mit neuem Rundenrekord gefahren!»

Im zweiten Lauf klagte Carrasco über unerwarteten Reifenverschleiß. «Schon fünf Runden vor dem Ende ließ der Grip stark nach und ich hatte Schwierigkeiten, mein Bike abzubremsen und meine Position zu behaupten», schilderte die Kawasaki-Pilotin. «In der letzten Runde nutzte ich den Windschatten, um einige Plätze gut zu machen. Mit Platz fünf bin ich glücklich.»



Carrasco ist mit 16 Punkten WM-Siebte, WM-Leader Tom Booth-Amos hat 45 Zähler. Beim Meeting auf ihrer Schicksalstrecke in Estoril pausiert die Nachwuchsserie. Das nächste Rennwochenende der Supersport-WM 300 findet in Misano am 12./13. Juni statt.