Aragón, Lauf 2: Yamaha-Ass bestraft, Booth-Amos siegt

Yamaha-Pilot Unai Orradre freute sich über den Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Aragon, als Sieger wurde aber mit Tom Booth Amos ein Kawasaki-Pilot gewertet.

Bei Saisonauftakt der Supersport-WM 300 in Aragón sind 44 Piloten am Start, darunter unter anderem Weltmeister Jeffrey Buis (Kawasaki), Ana Carrasco (Kawasaki) und Bahattin Sofuoglu (Yamaha). Einziger KTM-Pilot ist Victor Steman, der für das deutsche Team Freudenberg am Start steht. Deutschsprachige Teilnehmer sind 2021 nicht dabei.



In der Superpole legte der Brasilianer Ton Kawakami (Yamaha) die schnellste Rundenzeit vor, Adrian Huertas (Kawasaki) und Unai Orradre (Yamaha) komplettieren die erste Startreihe. Titelverteidiger Buis erreichte Startplatz 8, Carrasco von 13. Steeman stellte die RC390R mit 2,5 sec Rückstand auf die 29. Startposition.

Das Wetter hatte sich für den zweiten Lauf der Nachwuchsserie stabilisiert. Bei 13 Grad Lufttemperatur regnete es nicht mehr und die Piste hatte nur noch vereinzelt feuchte Stellen. Alle Fahrer setzten auf Slicks.



Typisch für die 300er-Serie kämpften eine Vielzahl von Fahrern an der Spitze. Windschattenschlachten und unzählige Positionswechsel bestimmten das Rennen.

Weltmeister Buis führte das Rennen zunächst an, doch nach drei Runden lagen die Top-15 innerhalb nur zwei Sekunden. Nach zehn von zwölf Runden brausten die Top-12 sogar innerhalb nur 0,7 sec über die Linie! Mehrfach wechselte die Rennführung und in jeder Kurve und jeder Bremszone gab es Positionswechsel.



In einem spannenden Finale hatten diverse Piloten Siegchancen. Die beste Schlussrunde erwischte mit Unai Orradre ein Yamaha-Pilot. Doch der Spanier wurde um eine Position zurückgestuft, weil er das Streckenlimit überfuhr. Zum Sieger wurde Tom Booth-Amos (Kawasaki) erklärt, Orradre Zweiter und Lauf-1-Sieger Adrian Huertas (Kawasaki) als Dritter.



Mit nur 0,339 sec Rückstand wurde Ana Carrasco gute Fünfte. Buis wurde auf Platz 12 durchgereicht.



Im Kampf um eine vordere Position konnte KTM-Pilot Victor Steeman nichts ausrichten. Der Niederländer im sächsischen Freudenberg-Team orientierte sich aber konsequent nach vorne und kreuzte mit 11 sec Rückstand die Ziellinie, nur wenige 1/1000 sec hinter Platz 15.

Ergebnis Supersport-WM 300, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Tom Booth-Amos Kawasaki 25:38,455 min 2. Unai Orradre Yamaha + 0,127 sec 3. Adrian Huertas Kawasaki + 0,140 4. Yuta Okaya Kawasaki + 0,213 5. Ana Carrasco Kawasaki + 0,339 6. Ton Kawakami Yamaha + 0,359 7. Hugo De Cancellis Kawasaki + 0,415 8. Samuel Di Sora Kawasaki + 0,641 9. Bruno Ieraci Yamaha + 0,791 10. Meikon Kawakami Yamaha + 0,795 11. Dorren Loureiro Kawasaki + 0,914 12. Jeffrey Buis Kawasaki + 1,565 13. Jose Perez Kawasaki + 6,020 14. Alex Millan Kawasaki + 6,038 15. Marc Garcia Kawasaki + 10,446 16. Inigo Iglesias Kawasaki + 10,467 17. Ruben Bijman Yamaha + 10,497 18. Victor Steeman KTM + 10,675 19. Filippo Palazzi Yamaha + 21,262 20. Petr Svoboda Yamaha + 21,288 21. Mirko Gennai Yamaha + 21,305 22. Gabriele Mastroluca Yamaha + 21,432 23. Alessandro Zanca Kawasaki + 21,552 24. Marco Gaggi Yamaha + 21,596 25. Thomas Brianti Kawasaki + 21,802 26. Johan Gimbert Kawasaki + 32,246 27. Dean Berta Yamaha + 35,406 28. Harry Khouri Kawasaki + 37,283 29. Oliver Konig Kawasaki + 57,453 30. James Mcmanus Kawasaki > 1 min 31. Indy Offer Kawasaki > 1 min 32. Antonio Frappola Kawasaki > 1 min 33. Alejandro Diez Kawasaki > 1 min Out Koen Meuffels Kawasaki > 1 min Out Kevin Sabatucci Yamaha > 1 min Out Bahattin Sofuoglu Yamaha > 1 min Out Vincente Perez Yamaha > 1 min Out Stefano Raineri Kawasaki > 1 min Out Julian Giral Kawasaki > 1 min Out Sylvain Markarian Kawasaki > 1 min Out Victor Rodriguez Kawasaki > 1 min Out Joel Romero Kawasaki > 1 min Out Miguel Duarte Yamaha > 1 min

Stand Supersport-300 2020 nach Aragón Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Tom Booth-Amos Kawasaki 45 2. Adrian Huertas Kawasaki 41 3. Unai Orradre Yamaha 33 4. Yuta Okaya Kawasaki 29 5. Ton Kawakami Yamaha 19 6. Samuel Di Sora Kawasaki 19 7. Ana Carrasco Kawasaki 16 8. Jeffrey Buis Kawasaki 14 9. Hugo De Cancellis Kawasaki 13 10. Bruno Ieraci Yamaha 13 11. Koen Meuffels Kawasaki 8 12. Harry Khouri Kawasaki 7 13. Meikon Kawakami Yamaha 6 14. Dorren Loureiro Kawasaki 6 15. Marc Garcia Kawasaki 4 16. Jose Perez Kawasaki 3 17. Alex Millan Kawasaki 2

