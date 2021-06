Der nächste Alex Barros wurde in Japan geboren 20.06.2021 - 14:04 Von Kay Hettich

Supersport-WM 300 © Gold & Goose Meikon Kawakami: Erstes Podium in der 300er-WM © Facebook/ad78sports Meikon Kawakami ohne Maske Zurück Weiter

Zum ersten Mal in der Geschichte der Supersport-WM 300 fuhr beim Meeting in Misano 2021 mit Meikon Kawakami ein Brasilianer auf das Podium. Was der in Japan geborene Teenager mit Alex Barros zu tun hat.