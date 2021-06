Misano: Fantastische Carrasco gewinnt, KTM im Pech

Nach dem Auftakt in Aragón trug die Supersport-WM 300 in Misano das zweite Saisonmeeting aus. Mit einem Sieg meldetet sich Ana Carrasco (Kawasaki) an der Spitze der Nachwuchsserie zurück.

Beim 300er-Meeting in Misano waren 43 Piloten am Start, darunter unter anderem Weltmeister Jeffrey Buis (Kawasaki), Ana Carrasco (Kawasaki) und Bahattin Sofuoglu (Yamaha). Einziger KTM-Pilot ist Victor Steeman, der für das deutsche Team Freudenberg am Start steht. Deutschsprachige Teilnehmer sind 2021 nicht dabei.



In der Superpole legte der Bahattin Sofuoglu (Yamaha) die schnellste Rundenzeit vor, Jose Perez (Kawasaki) und Vincente Perez (Yamaha) komplettieren die erste Startreihe. WM-Leader Tom Booth-Amos erreichte Startplatz 7, Ana Carrasco die 13. Position. Ein Lichtblick gab es für Freudenberg-Pilot Victor Steeman mit der einzigen RC390R: Startplatz 9!



Der erste Lauf am Samstag war von vielen Stürzen überschattet. Als erstes erwischte es Pole-Setter Sofuoglu in Runde 3. Es folgten acht weitere Stürze, unter anderem von Weltmeister Buis. Typisch für die 300er-Serie kämpften eine Vielzahl von Fahrern an der Spitze, unzählige Positionswechsel bestimmten das Rennen. Am Ende feierte Adrian Huertas (Kawasaki) seinen zweiten Saisonsieg und ist damit neuer WM-Leader, Booth-Amos wurde Zweiter und Hugo De Cancellis Dritter. Steeman holte als 14. seine ersten zwei WM-Punkte, unmittelbar dahinter Carrasco.

Das zweite Rennen am Sonntag fand ohne Indy Offer (Sturz im Warm-up) und Alfonso Coppola (sein Motorrad lief nicht) statt, verlief aber nicht weniger turbulent. Bereits in Runde 1 stürzten die ersten vier Piloten und mit Sofuoglu, Kawakami und Booth-Amos gab es drei Führende. Es folgten viele weitere Stürze, die glücklicherweise allesamt glimpflich ausgingen.



Ana Carrasco hielt sich im zweiten Rennen geschickt zurück, blieb aber stets in Kontakt zur Rennführung. Als ein Massensturz in der letzten Runde das Feld durchmischte, war die Spanierin zur Stelle und lag hinter Booth-Amos auf Platz 2, der aber in der letzten Kurve stürzte.



Victor Steeman lag zu Rennbeginn in den Top-3, als er nach einem Hinterradrutscher einige Positionen verlor. Unbeeindruckt kämpfte sich der Niederländer aber zurück in die Spitzengruppe und führte das Rennen sogar mehrfach an. Am Ende brachte der Freudenberg-Pilot die einzige KTM RC390 auf Platz 4 ins Ziel – allerdings erhielt er eine Zeitstrafe von 3 sec und wurde als Neunter gewertet.



Weltmeister Jeffrey Buis wurde Siebter. WM-Leader bleibt Huertas, der als Zehnter in die Wertung kam.

In Misano gab die Chilenin Isis Carreno mit einer Wildcard ihr WM-Debüt. In Südamerika ist die 21-Jährige keine Unbekannte. Sie gewann mehrfach die der SSP-WM 300 entsprechende Super-Expert-Kategorie der National Speed Motorcycle Championship, die auf Rennstrecken in Chile und Argentinien stattfindet. Und die Kawasaki-Pilotin schlug sich besser, als es ihr die meisten zutrauten. Ihr Rückstand von 4,5 sec in der Superpole bedeutete zwar nur den vorletzten Startplatz, einen Rückstand von über drei Sekunden haben aber auch fünf Stammpiloten. Im ersten Rennen erreichte Carreno Platz 33, im zweiten Lauf sah sie nicht die Zielflagge.